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بات قريبًا من الانضمام لأزرق الرياض

فيكتور أوسمين يُهدد تواجد 3 لاعبين في الهلال

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
فيكتور أوسمين يُهدد تواجد 3 لاعبين في الهلال
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن نادي الهلال أصبح قريبًا من ضم النيجيري فيكتور أوسمين نجم فريق نابولي الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الجانب الهجومي لديه.

ويلعب أوسمين صاحب الـ 24 عامًا مع فريق نابولي منذ عام 2020 قادمًا من ليل الفرنسي.

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فيكتور أوسمين يُطيح بـ 3 لاعبين 

وبتعاقد الهلال مع فيكتور أوسمين فإن أزرق الرياض سيكون في طريقه للاستغناء عن صالح الشهري والمالي موسى ماريجا وعبدالله الحمدان.

وفي وقت سابق، رد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز على تصريحات مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بعدما انتقد التعاقدات الضخمة بدوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

موسى ماريغا - ماريجا - الهلال وضمك

وتحدث نيفيز عن الميركاتو الحالي، وانتقال نجوم البريميرليج إلى دوري روشن، قائلًا: “لم نأت إلى هنا للتقاعد.. أتينا إلى دوري قوي جدًا، دوري يرغب أن يكون ضمن الدوريات الكبرى بالفترة المقبلة، ولا يمكن أن نكون أتينا لأخذ المال أو التقاعد”.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @Alhilal_EN

وأضاف: “المباريات هنا صعبة والتنافسية عالية، والدوري يضم العديد من النجوم ولا يجد وجهة نظر حول ما قيل وتقييدها كما تحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب، وأنا سعيد بالانضمام إلى الدوري السعودي”.

وعلق نيفيز على اختلاف أداء الهلال خلال مباراة الوداد ، قائلًا: “منذ المواجهة الأولى حاولوا أن يظهروا بهذا المستوى، وأن يسعدوا الجماهير ويحققون نتيجة إيجابية، ولكن لم يوفقوا في أول مباراتين”.

وبشأن تسجيله للهدف الأول مع الهلال وأمام جماهيره، قال خلال تصريحاته لقناة SSC: “سعيد بإحراز هذا الهدف وإسعاد الجماهير التي كانت واقفة مع اللاعبين طوال المباريات”.

ولعب الهلال ضد الوداد الرياضي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية، وفاز الأزرق بنتيجة 2\1، ليتأهل إلى ربع النهائي.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

 

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