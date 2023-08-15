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الصفقات والانتقالات أصبحت حديث المنصات الإعلامية في العالم

قريباً.. الدوري السعودي سيكون رقم واحد في العالم

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
قريباً.. الدوري السعودي سيكون رقم واحد في العالم
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي سامي المغامسي أن كل المؤشرات تؤكد أن دوري الأمير محمد بن سلمان سيكون قريباً رقم واحد في العالم، بعد الصفقات والانتقالات التي أصبحت حديث المنصات الإعلامية في العالم.

وأضاف الكاتب، في مقال له بصحيفة عكاظ، بعنوان “الدوري السعودي.. الرقم واحد في العالم”، أن أبرز نجوم العالم يلعبون الآن في دوري الأمير محمد بن سلمان. أصبح الحلم واقعا، الجماهير السعودية كانت تسافر إلى أوروبا لمتابعة نجوم العالم.

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وتابع الكاتب “الآن العكس الكثير من الجماهير في العالم أصبح لديها شغف ورغبة في السفر إلى السعودية لمتابعة الدوري الذي يضم أشهر وأبرز نجوم كرة القدم”.. وإلى نص المقال:

المشهد الرياضي السعودي

المتتبع للمشهد الرياضي السعودي في العالم يقول ماذا يحدث في الرياضة السعودية؟ وإلى أين ستذهب؟ الدوري السعودي الذي أصبح محط الأنظار والوسائل الإعلامية العالمية، لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن صفقة وانتقال نجم رياضي عالمي إلى الأندية السعودية.

كل المؤشرات تؤكد أن دوري الأمير محمد بن سلمان سيكون قريبا رقم واحد في العالم، بعد الصفقات والانتقالات التي أصبحت حديث المنصات الإعلامية في العالم.

نجوم العالم في الدوري السعودي

أبرز نجوم العالم يلعبون الآن في دوري الأمير محمد بن سلمان. أصبح الحلم واقعا، الجماهير السعودية كانت تسافر إلى أوروبا لمتابعة نجوم العالم، الآن العكس الكثير من الجماهير في العالم أصبح لديها شغف ورغبة في السفر إلى السعودية لمتابعة الدوري الذي يضم أشهر وأبرز نجوم كرة القدم.

(نيمار) النجم العالمي الذي تم الإعلان عن انتقاله لنادي الهلال لن يكون آخر الصفقات، الدوري السعودي أصبح محط أنظار نجوم العالم للانتقال إليه.

ما هو المردود؟

انتظروا مستقبلا زاهرا لكرة القدم السعودية. الكثير يسأل ما هو المردود من ضخ هذه الأموال؟ وهل سيكون لها مردود على الرياضة السعودية؟ والإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى عدة مقالات بل إلى صفحات كاملة، وقد يكون جزءًا من الإجابة في سياق المقال، في حديث وسائل الإعلام العالمية التي تعد إحدى القوى الناعمة، في نقل الصورة الحديثة والحضارية عن ما يحدث من تطور مذهل في السعودية بمختلف الجوانب بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادتنا والرؤية التي أطلقها أمير الشباب محمد بن سلمان، يحفظه الله، والتي بدأنا نجني ثمارها في مختلف الجوانب.

الأمير الشاب الطموح عبدالعزيز بن تركي الفيصل أحلامه تعانق السماء، فكره وقيادته هما امتداد لوالده الأمير تركي، وجده الملك فيصل رحمة الله عليه، كسب ثقة القيادة والجميع بعمله وأصبح مثالاً رائعاً للوزير الذي يطبق الرؤية التي أطلقها ولي العهد 2030.

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