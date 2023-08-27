قفزة حادة بأسعار وقود الطائرات قد ترفع أسعار تذاكر الطيران

زيادة استهلاك الوقود

مع ذلك، لا تخلو عودة الانتعاش هذه من الجوانب السلبية، إذ يُرجح أن تزيد استهلاك وقود الطائرات في ظل إمدادات محدودة، ما قد يؤدي بالتالي إلى زيادة حادة في الأسعار، بحسب تقرير الوكالة الأمريكية.

خلال الأشهر القليلة الماضية، انحسرت إمدادات وقود الطيران، مع انخفاض المخزون في مراكز مثل سنغافورة، وأمستردام-روتردام-أنتويرب، إلى ما دون متوسط مستوياته الموسمية. ويرجع ذلك إلى سلسلة من الانقطاعات غير المخطط لها في المصافي، فضلاً عن زيادة إنتاج الديزل على حساب وقود الطيران.

قفزة بأسعار وقود الطائرات

رغم أن أسعار وقود الطيران لا تزال أقل من الذروة التي سجلتها في العام الماضي، فإنها قفزت بنحو 30% خلال الشهر الجاري مقارنة بمستوياتها في بداية يوليو، إذ جرى تداولها بأكثر من 116 دولاراً للبرميل في سنغافورة، وفقاً لبيانات “بلومبرغ فير فاليو” (Bloomberg Fair Value).

قد يؤثر ارتفاع أسعار وقود الطيران على شركات الطيران التي تنعم حالياً بأرباح كبيرة، في حين قد يواجه المسافرون أسعاراً أعلى لتذاكر السفر فيما لو حمّلتهم الشركات عبء هذه التكاليف المرتفعة.

ارتفاع أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 15% على مدى الشهرين الماضيين، بسبب قيود إنتاج “أوبك+”، إضافة إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصافي التي تتطلع للاستفادة من أرباح جيدة يوفرها إنتاج الوقود. عدّلت بنوك مثل “يو بي إس” توقعاتها لأسعار النفط بالصعود، مشيرة إلى تفوق الطلب على العرض في السوق.