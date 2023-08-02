Icon

عظام دولفين عمرها 8000 عام في أسكتلندا Icon انهيار رافعة على رؤوس العمال في الهند ومصرع 20 عاملًا Icon قلق أممي من طرد تونس للمهاجرين وطالبي اللجوء Icon غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية رفع الستار Icon عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار Icon لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري Icon اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر Icon انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار Icon ترشيح 11551 لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد Icon السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عالقين في أوضاع سيئة للغاية

قلق أممي من طرد تونس للمهاجرين وطالبي اللجوء

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
قلق أممي من طرد تونس للمهاجرين وطالبي اللجوء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن المنظمة تعبر عن قلقها الشديد إزاء “طرد” تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية.

طرد المهاجرين

وأردف، في بيان، أن عددًا من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود الليبية، بينما لا يزال المئات، بينهم نساء وأطفال، عالقين في أوضاع سيئة للغاية وسط نقص في الماء والغذاء، وفقًا لتلفزيون الشرق.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يأمر بترقية 294 عضوًا في النيابة العامة

الملك سلمان يأمر بترقية 294 عضوًا في النيابة العامة

أمن الرياض يُطيح بـ 5 مروجين ومتعاطين

أمن الرياض يُطيح بـ 5 مروجين ومتعاطين

ولفت حق إلى أنه “يجب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة”، ودعا إلى وضع حد لما وصفها بعمليات طرد المهاجرين من جانب تونس، ونقل العالقين منهم على الحدود بشكل عاجل إلى أماكن آمنة حيث يمكن حمايتهم.

وتحدثت تقارير عن ترحيل السلطات التونسية مئات المهاجرين في حافلات إلى الحدود شرقًا مع ليبيا وغربًا مع الجزائر، وذلك بعد أعمال عنف بين مهاجرين ومواطنين تونسيين شهدتها مدينة صفاقس وأسفرت عن سقوط ضحايا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم