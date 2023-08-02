عظام دولفين عمرها 8000 عام في أسكتلندا انهيار رافعة على رؤوس العمال في الهند ومصرع 20 عاملًا قلق أممي من طرد تونس للمهاجرين وطالبي اللجوء غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية رفع الستار عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار ترشيح 11551 لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة
أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن المنظمة تعبر عن قلقها الشديد إزاء “طرد” تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية.
وأردف، في بيان، أن عددًا من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود الليبية، بينما لا يزال المئات، بينهم نساء وأطفال، عالقين في أوضاع سيئة للغاية وسط نقص في الماء والغذاء، وفقًا لتلفزيون الشرق.
ولفت حق إلى أنه “يجب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة”، ودعا إلى وضع حد لما وصفها بعمليات طرد المهاجرين من جانب تونس، ونقل العالقين منهم على الحدود بشكل عاجل إلى أماكن آمنة حيث يمكن حمايتهم.
وتحدثت تقارير عن ترحيل السلطات التونسية مئات المهاجرين في حافلات إلى الحدود شرقًا مع ليبيا وغربًا مع الجزائر، وذلك بعد أعمال عنف بين مهاجرين ومواطنين تونسيين شهدتها مدينة صفاقس وأسفرت عن سقوط ضحايا.