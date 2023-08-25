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كاسترو يسعى لتصحيح المسار في مباراة النصر والفتح

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
كاسترو يسعى لتصحيح المسار في مباراة النصر والفتح
المواطن - فريق التحرير

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يطمح العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة النصر والفتح اليوم.

مباراة النصر والفتح

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة النصر والفتح، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مواجهة الفريقين اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الـ16 بدون رصيد.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر يسعى لاستعادة توازنه

ويسعى لويس كاسترو، لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي في دوري روشن السعودي، وتصحيح المسار بحصد نقاط مباراة النصر والفتح اليوم، لمصالحة جماهيره بعد البداية المحبطة هذا الموسم.

ويدخل لاعبو العالمي مباراة النصر والفتح اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الفريق في خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على شباب أهلي دبي الإماراتي في الملحق.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، العديد من اللاعبين في مباراة الفتح اليوم، بسبب الإصابة، وهم؛ علي لاجامي، عبدالله مادو، البرازيلي أندرسون تاليسكا، والإيفواري سيكو فوفانا.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، ومواصلة نتائجه الإيجابية، بعد تعادله ضد التعاون، وتجاوز الأخدود بثلاثية.

الفريق قبل مباراة الفتح ضد النصر
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

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