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مؤكدًا العمل على معالجة السلبيات

كايزر: أعرف الوحدة جيدًا والشباب يمتلك لاعبين مميزين

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
كايزر: أعرف الوحدة جيدًا والشباب يمتلك لاعبين مميزين
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يمتلك لاعبين مميزين، مشيدًا في الوقت ذاته بالوحدة الإماراتي قبل مواجهتهما المرتقبة بكأس الملك سلمان للأندية العربية.

كايزر يشيد بلاعبي الشباب

وتحدث مارسيل كايرز قائلًا: “أعرف جيدًا فريق الوحدة الإماراتي يلعبون كرة قدم جيدة، ويجب علينا النظر إلى فريقنا لدينا إيجابيات وسلبيات نحتاج تطويرها ومع العمل سنكون أفضل”.

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مارسيل كايزر
مارسيل كايزر

وتابع المدرب الهولندي حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة ربع النهائي، قائلًا: “فريق الشباب يمتلك لاعبين مميزين ويستطيعون التطور بشكل أسرع، لم نسجل كثيرًا صحيح ولكن في آخر مواجهة خلقنا فرصاً أكبر”.

وأضاف: “سبق وأن دربت في الإمارات ورغم معرفتي بفريق الوحدة، ولكن هذه المباريات لن تكون سهلة، أحتاج إلى تحضير الفريق، بدأنا قريبًا فترة الإعداد ومع مرور المباريات سنصل للجاهزية التامة وتطوير جوانب الاستحواذ وعدد من الجوانب التي تهمنا”.

نادي الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

القحطاني يؤكد اللعب للانتصار

ومن جانبه، قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسين القحطاني: “فريقنا قابل للتطور وسنواجه فريق صعب غدًا يلعب كرة قدم جيدة وسنلعب للانتصار في كأس الملك سلمان للأندية“.

وواصل حسين القحطاني تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “نلعب أي مواجهة بغض النظر عن الخصم، نحن نرى بأننا نستطيع الوصول إلى النهائي وتصدرنا أقوى مجموعة”.

حسين القحطاني
جانب من المؤتمر

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