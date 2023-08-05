كايزر: أعرف الوحدة جيدًا والشباب يمتلك لاعبين مميزين

لويس كاسترو: الرجاء فريق قوي ومواجهة الغد صعبة تاليسكا: هدفي التتويج بالألقاب بوجود النجوم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين الإطاحة بشخص اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج الحشيش مدرب الرجاء: نسعى لتقديم الأفضل والنصر يتطور الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف القبض على مروجي الحشيش المخدر والشبو بجازان والرياض هجوم إلكتروني يعطل الخدمات الصحية في 5 ولايات أمريكية أبرز أرقام دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية تشكيل مباراة الاتحاد ضد الهلال المتوقع
أكد المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يمتلك لاعبين مميزين، مشيدًا في الوقت ذاته بالوحدة الإماراتي قبل مواجهتهما المرتقبة بكأس الملك سلمان للأندية العربية.
وتحدث مارسيل كايرز قائلًا: “أعرف جيدًا فريق الوحدة الإماراتي يلعبون كرة قدم جيدة، ويجب علينا النظر إلى فريقنا لدينا إيجابيات وسلبيات نحتاج تطويرها ومع العمل سنكون أفضل”.
وتابع المدرب الهولندي حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة ربع النهائي، قائلًا: “فريق الشباب يمتلك لاعبين مميزين ويستطيعون التطور بشكل أسرع، لم نسجل كثيرًا صحيح ولكن في آخر مواجهة خلقنا فرصاً أكبر”.
وأضاف: “سبق وأن دربت في الإمارات ورغم معرفتي بفريق الوحدة، ولكن هذه المباريات لن تكون سهلة، أحتاج إلى تحضير الفريق، بدأنا قريبًا فترة الإعداد ومع مرور المباريات سنصل للجاهزية التامة وتطوير جوانب الاستحواذ وعدد من الجوانب التي تهمنا”.
ومن جانبه، قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسين القحطاني: “فريقنا قابل للتطور وسنواجه فريق صعب غدًا يلعب كرة قدم جيدة وسنلعب للانتصار في كأس الملك سلمان للأندية“.
وواصل حسين القحطاني تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “نلعب أي مواجهة بغض النظر عن الخصم، نحن نرى بأننا نستطيع الوصول إلى النهائي وتصدرنا أقوى مجموعة”.