كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة

خطف نجم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجومية مباراة النصر والشرطة العراقي، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

تألق كريستيانو رونالدو

وظهر كريستيانو رونالدو بشكل مميز خلال مباراة النصر والشرطة العراقي اليوم، وشكل خطورة على المرمى بفضل تحركاته الرائعة، ونجح في تسجيل هدف الفوز، ليحصد جائزة “رجل المباراة”.

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في المباراة، وتمكن من هز الشباك في الشوط الأول، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، كما تصدى الحارس لأكثر من فرصة خطيرة له، قبل أن يهز الشباك من ركلة جزاء.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 4 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما صاحب الـ3 أهداف.

النصر إلى النهائي

ولعب النصر ضد الشرطة العراقي، مساء اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدف دون رد.

وينتظر العالمي الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب التي انطلقت قبل قليل، لملاقاته في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل.