Icon

كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة Icon استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع Icon الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا Icon محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب Icon نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا Icon فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا Icon إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا Icon كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي Icon شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين Icon وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه وتسجيله لهدف الفوز

كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف نجم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجومية مباراة النصر والشرطة العراقي، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

تألق كريستيانو رونالدو

وظهر كريستيانو رونالدو بشكل مميز خلال مباراة النصر والشرطة العراقي اليوم، وشكل خطورة على المرمى بفضل تحركاته الرائعة، ونجح في تسجيل هدف الفوز، ليحصد جائزة “رجل المباراة”.

قد يهمّك أيضاً
خليل الشعبي: سيتم بناء 5 أندية في الرياض وجدة والدمام

خليل الشعبي: سيتم بناء 5 أندية في الرياض وجدة والدمام

القبض على 5 مروجين للحشيش في جدة اتخذوا شقة سكنية وكرًا لهم

القبض على 5 مروجين للحشيش في جدة اتخذوا شقة سكنية وكرًا لهم

كريستيانو رونالدو
احتفال رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في المباراة، وتمكن من هز الشباك في الشوط الأول، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، كما تصدى الحارس لأكثر من فرصة خطيرة له، قبل أن يهز الشباك من ركلة جزاء.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 4 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما صاحب الـ3 أهداف.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر إلى النهائي

ولعب النصر ضد الشرطة العراقي، مساء اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدف دون رد.

وينتظر العالمي الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب التي انطلقت قبل قليل، لملاقاته في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم