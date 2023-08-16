كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة التعاون

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أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المباراة المقبلة ضد التعاون.
وكان كريستيانو رونالدو قد غاب عن انطلاقة النصر في دوري روشن السعودي أمام الاتفاق، والتي خسرها العالمي بنتيجة 2\1، بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
ويُشارك كريستيانو رونالدو بشكل طبيعي في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المقام الآن على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ليتأكد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة أمام التعاون.
ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد التعاون، عند الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون نقاط، فيما يتواجد التعاون في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.