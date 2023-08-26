كريستيانو رونالدو: شكرًا للسعودية لاحتضاني ودوري روشن سيكون بين أفضل 5 دوريات بالعالم

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أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر عن سعادته بفوز فريقه على نادي الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، مضيفًا أنه سعيد بالتواجد في السعودية خلال الفترة الحالية من مسيرته.
وقال رونالدو في تصريحات لـ قناة SSC: “كان فوزًا مهمًّا وأعلم أنه أول فوز لـ النصر في الدوري السعودي للمحترفين، والجميع يؤدي بشكل رائع سواء أنا أو ماني أو عبدالرحمن غريب”.
وأضاف رونالدو: “أشكر السعودية لاحتضاني وسعيد بوجودي في المملكة، وقلتها من قبل إن دوري روشن سيكون بين أفضل 5 دوريات في العالم بسبب قيامه باستقطاب نجوم مميزة من حول العالم”.
وفي الشوط الأول من مباراة الفتح، سجل أصفر الرياض هدفيه عبر كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 27 والـ 38.
وفي الشوط الثاني، واصل أصفر الرياض إبداعه ليسجل 3 أهداف بواقع هدفين من رونالدو في الدقيقتين الـ 55 والـ 96، بينما سجل ساديو ماني هدفًا ثانيًا له في الدقيقة الـ 82.
وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 3 نقاط محققًا أول فوز في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، بينما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط.
رونالدو – قائد #النصر:
سعيد بوجودي في السعودية.. أشكر المملكة لاحتضاني هنا#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/HQbysqysok
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023