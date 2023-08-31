كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الأفضل لشهر أغسطس وزير الدفاع البريطاني يستقيل برسالة وداع لـ سوناك بونو وحمدالله يُزينان قائمة المغرب لمواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو موسم الأمطار المعتاد يبدأ بعد منتصف أكتوبر مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى 2026! رفع الحصانة عن السفير الفرنسي بالنيجر توضيح من الأحوال بشأن العثور على بطاقة الهوية الوطنية بعد فقدانها الطائرات الورقية آخر حيلة أوكرانية لخداع موسكو بالحرب الإنجازات سنين ضوئية.. سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد محمد بن سلمان الشيخي: محمد الربيعي فاجأ الأهلي ووكيله بالتوقيع للهلال!
توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي خلال شهر أغسطس.
وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع النصر، ليستعيد الفريق توازنه بعد الخسارة في أول جولتين.
ويُعد كريستيانو رونالدو هو الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي بعد مرور 4 جولات، بعدما ساهم في إحراز 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، ليخطف نجومية شهر أغسطس.
وكان كريستيانو رونالدو يُنافس على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس كلاً من؛ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري رياض محرز، نجم الهلال، البرازيلي مالكوم ومواطنه إيغور كورونادو نجم الاتحاد.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الحزم في المركز الـ16 برصيد نقطتين.