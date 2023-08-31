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بعد تألقه مع النصر بدوري روشن

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الأفضل لشهر أغسطس

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الأفضل لشهر أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي خلال شهر أغسطس.

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب

وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع النصر، ليستعيد الفريق توازنه بعد الخسارة في أول جولتين.

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رونالدو
كريستيانو – المصدر spl

ويُعد كريستيانو رونالدو هو الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي بعد مرور 4 جولات، بعدما ساهم في إحراز 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، ليخطف نجومية شهر أغسطس.

وكان كريستيانو رونالدو يُنافس على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس كلاً من؛ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري رياض محرز، نجم الهلال، البرازيلي مالكوم ومواطنه إيغور كورونادو نجم الاتحاد.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @SPL

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الحزم في المركز الـ16 برصيد نقطتين.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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