كريستيانو رونالدو يخطف نجومية الجولة الثالثة

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت خلال مباراة فريقه النصر ضد الفتح، ليكون الأفضل في ثالث جولات دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو الأفضل بالجولة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ومنحت كريستيانو رونالدو أعلى تقييم بـ10 درجات، بعد تسجيله لهاتريك في شباك الفتح.

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار، حيث افتتح سجله التهديفي في الموسم الرياضي الحالي، بعدما غاب عن هز الشباك في أول جولتين بدوري روشن السعودي، ليقود النصر لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم أمام الفتح بنتيجة 5\0.

أفضل اللاعبين بالجولة الثالثة

ومنحت “سوفاسكور”، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري ثاني أعلى تقييم في الجولة الثالثة بـ9.8 درجات، بعد تألقه اللافت أمام الرائد، وتسجيله لهدفين، ليقود الزعيم للفوز برباعية نظيفة.

ونال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ثالث أعلى تقييم بـ9.1 درجة، بعدما أحرز هدفين في شباك الرياض، ليساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لفوزه الثالث على التوالي هذا الموسم.

وقدم النجم المغربي فيصل فجر مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في مواجهة الطائي، وأحرز هدفًا ليُساهم في فوز فرسان مكة بثلاثية نظيفة، لتمنحه “سوفاسكور” تقييمًا بـ9 درجات.