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بعد تسجيله لهاتريك ضد الفتح

كريستيانو رونالدو يخطف نجومية الجولة الثالثة

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
كريستيانو رونالدو يخطف نجومية الجولة الثالثة
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت خلال مباراة فريقه النصر ضد الفتح، ليكون الأفضل في ثالث جولات دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو الأفضل بالجولة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ومنحت كريستيانو رونالدو أعلى تقييم بـ10 درجات، بعد تسجيله لهاتريك في شباك الفتح.

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وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار، حيث افتتح سجله التهديفي في الموسم الرياضي الحالي، بعدما غاب عن هز الشباك في أول جولتين بدوري روشن السعودي، ليقود النصر لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم أمام الفتح بنتيجة 5\0.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو – المصدر @SPL

أفضل اللاعبين بالجولة الثالثة

ومنحت “سوفاسكور”، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري ثاني أعلى تقييم في الجولة الثالثة بـ9.8 درجات، بعد تألقه اللافت أمام الرائد، وتسجيله لهدفين، ليقود الزعيم للفوز برباعية نظيفة.

سالم الدوسري في دوري روشن
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

ونال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ثالث أعلى تقييم بـ9.1 درجة، بعدما أحرز هدفين في شباك الرياض، ليساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لفوزه الثالث على التوالي هذا الموسم.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

وقدم النجم المغربي فيصل فجر مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في مواجهة الطائي، وأحرز هدفًا ليُساهم في فوز فرسان مكة بثلاثية نظيفة، لتمنحه “سوفاسكور” تقييمًا بـ9 درجات.

فيصل فجر
فيصل فجر – المصدر @alwehdaclub1

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