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المباراة تنطلق بعد قليل في دوري روشن

كريستيانو رونالدو يغيب عن تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
كريستيانو رونالدو يغيب عن تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر عن تشكيلة فريقه لمباراة الاتفاق التي تنطلق بعد قليل في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر والاتفاق

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف بوشل، محمد آل فتيل، مختار علي، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني”.

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تشكيلة النصر لمواجهة الاتفاق

أما تشكيل نادي الاتفاق فجاء مكونًا من: “باولو فيكتور، سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله خطيب، علي هزازي، فيصل الغامدي، جوردان هندرسون، أحمد الغامدي، روبن كوايسون، موسى ديمبلي”.

سبب غياب كريستيانو رونالدو

وشارك رونالدو في تدريبات العالمي الجماعية بالأمس، إلا أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو قرر عدم إشراكه في مباراة الاتفاق، بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة أمام الهلال، ولم يستطع استكمال اللقاء.

تشكيلة الاتفاق لمواجهة النصر

 

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