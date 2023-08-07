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أصيب برصاصة في رأسه

كشف لغز العثور على جثة عارية داخل برميل بأمريكا

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
كشف لغز العثور على جثة عارية داخل برميل بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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قال الطبيب الشرعي: إن الرجل الذي عثر على جثته العارية داخل برميل في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الماضي، أصيب برصاصة في رأسه.

تفاصيل الحادثة

وفي التفاصيل، حدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس هوية الرجل، الأربعاء، على أنه جافونتا مارشان مورفي البالغ من العمر 32 عامًا، لكن لم يتم تحديد سبب الوفاة في ذلك الوقت.

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وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أول أمس السبت: إن معلومات الطبيب الشرعي تؤكد سبب الوفاة على أنه جرح بطلق ناري في الرأس.

ولا تزال الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مورفي ووضعه داخل برميل قيد التحقيق من قبل مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.

العثور على برميل

وشوهد البرميل البلاستيكي الأسود سعة 208 لترات لأول مرة في 30 يوليو وهو يطفو في بحيرة ماليبو، وأحضره عامل صيانة بزورق “كاياك”، لكن لم يتم فتحه على الفور.

وذكر مكتب المأمور أن أحد رجال الإنقاذ فتح البرميل في 31 يوليو في شاطئ ماليبو لاغون ستيت، الذي استعاده بعد أن عاد إلى البحيرة، ولم يعرف كم من الوقت كانت الجثة في البرميل.

وقال باتريك نيلسون، وهو صديق للعائلة: إن مورفي نشأ في جنوب لوس أنجلوس مع أربعة أشقاء وكان مغني راب طموحًا، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

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