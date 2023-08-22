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تعطي لتحقيق الأرباح أولوية

كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق
المواطن - فريق التحرير

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وجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، انتقادات لشركة ميتا، أمس الاثنين؛ لحظرها نشر الأخبار المحلية على منصاتها مع اندلاع حرائق الغابات، قائلًا: إن تحديث المعلومات في أثناء الأزمة أمر بالغ الأهمية.

تحقيق الأرباح

وأضاف، في مؤتمر صحفي عُقد في إقليم جزيرة الأمير إدوارد بالمحيط الأطلسي وبثه التلفزيون: فيسبوك تعطي لتحقيق الأرباح أولوية على سلامة الناس، مضيفًا أن تصرفات الشركة غير معقولة.

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وتمثل تصريحات ترودو أحدث هجوم من الحكومة على ميتا، التي بدأت هذا الشهر حظر جميع المستخدمين في كندا من نشر أخبار على منصتيها فيسبوك وإنستجرام استجابة لقانون جديد يطالب شركات الإنترنت العملاقة بالدفع مقابل نشر مقالات إخبارية.

ووصف وزراء الحكومة الاتحادية الليبرالية الأسبوع الماضي الحظر بأنه قرار متهور وغير مسؤول. واشتكى بعض الفارين من حرائق الغابات لوسائل الإعلام المحلية من أن الحظر منعهم من مشاركة بيانات مهمة عن الحرائق.

وتابع ترودو: حان الوقت لأن نتوقع المزيد من شركات تجني مليارات الدولارات من الكنديين مثل فيسبوك.

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ولفت متحدث باسم الشركة في وقت سابق إلى أنه لا يزال بإمكان الكنديين الحصول على المعلومات من الوكالات الحكومية الرسمية وخدمات الطوارئ والمنظمات غير الحكومية على المنصة.

وفعلت فيسبوك خاصية حالة السلامة التي تتيح للمستخدمين نشر أنهم بأمان في أعقاب كارثة طبيعية أو أزمة.

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