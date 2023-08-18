كيف ألقى لاعبو الهلال التحية على ياسين بونو ؟

خاض الحارس المغربي ياسين بونو أول تدريب له بقميص نادي الهلال، وذلك بعد التعاقد معه قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر منصة “إكس” لقطات من ترحيب لاعبي الهلال بالحارس بونو حيث اصطفوا ودخل الحارس المغربي بينهم يجري ثم ألقوا عليه مياه كنوع من أنواع الدعابة وترحيبًا به على طريقتهم حتى يدخل في أجواء الفريق سريعًا.

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ويبدو أن تعاقد الهلال مع ياسين بونو قد يدفع الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل لبيع حبيب الوطيان أو عبدالله المعيوف أو محمد العويس في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن بونو سيكون أساسيًّا في كل مباريات الهلال بالفترة المقبلة.

وكان المعيوف ظهر بمستوى غير جيد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في السعودية، مما جعل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد على محمد العويس في النهائي ضد النصر يوم السبت الماضي.

أما محمد العويس فهو مرشح للانضمام لنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي، في حال قرر العميد الاستغناء عن خدمات حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي.

بونو لعب مع فريق إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من جيرونا الإسباني، كما نجح مع إشبيلية بالفوز بلقبين في بطولة الدوري الأوروبي.

وفي الموسم الماضي، لعب بونو صاحب الـ32 عامًا 36 مباراة في مختلف المسابقات حقق نظافة الشباك في 7 مباريات، واستقبلت شباكه فقط 60 هدفًا.

وبشكل عام خاض بونو 140 مباراة، استقبل خلالها 138 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة.