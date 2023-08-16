لحظة إنقاذ طيار بعد سقوط طائرته بعرض البحر

تمكن طيار من النجاة، بعدما تعطلت طائرته وسقطت في عرض البحر، بينما حاولت مركب إنقاذه من الغرق بعد غرق ووفاة جميع ركاب الطائرة.

لحظة إنقاذ الطيار

وعرضت قناة “سكاي نيوز” البريطانية، لقطات للحظة إنقاذ الطيار من عرض البحر، حيث التقطه مركب، بعدما كان الناجي الوحيد من حادث تحطم الطائرة.

وقال الطيار، لم يتم الكشف عن هويته: إنه كان مسافرًا من أورلاندو لاصطحاب صديق له، عندما توقف محركا الطائرة، ومن ثم سقط في المياه بالقرب من فلوريدا.

The pilot said he was flying from Orlando to Key West to pick up a friend, when both of the plane's engines 'just stopped'. Officials said he was the only one on the aircraft and suffered non-life-threatening injuries. Read more 🔗 https://t.co/QZnG3fM4iF pic.twitter.com/4npmpoAbjp — Sky News (@SkyNews) August 15, 2023

الناجي الوحيد

قال المسؤولون: إنه كان الناجي الوحيد على متن الطائرة وتعرض لإصابات غير خطيرة ولكن تم نقله إلى المستشفى.

وقبل يومين، نجا طيار ومساعده من إصابة خطيرة عقب تحطم طائرة حربية قديمة كانا على متنها خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية والتي تقع في شمال شرق الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفاد مسؤولون.

وقالت إدارة مطار مقاطعة واين في بيان: إن الطائرة عسكرية قديمة سوفيتية من طراز “ميغ 23″، وتحطمت خلال عرض جوي في ميشيغان مساء الأحد الماضي.