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الناجي الوحيد من الحادث المروع

لحظة إنقاذ طيار بعد سقوط طائرته بعرض البحر

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
لحظة إنقاذ طيار بعد سقوط طائرته بعرض البحر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تمكن طيار من النجاة، بعدما تعطلت طائرته وسقطت في عرض البحر، بينما حاولت مركب إنقاذه من الغرق بعد غرق ووفاة جميع ركاب الطائرة.

لحظة إنقاذ الطيار

وعرضت قناة “سكاي نيوز” البريطانية، لقطات للحظة إنقاذ الطيار من عرض البحر، حيث التقطه مركب، بعدما كان الناجي الوحيد من حادث تحطم الطائرة.

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وقال الطيار، لم يتم الكشف عن هويته: إنه كان مسافرًا من أورلاندو لاصطحاب صديق له، عندما توقف محركا الطائرة، ومن ثم سقط في المياه بالقرب من فلوريدا.

الناجي الوحيد

قال المسؤولون: إنه كان الناجي الوحيد على متن الطائرة وتعرض لإصابات غير خطيرة ولكن تم نقله إلى المستشفى.

وقبل يومين، نجا طيار ومساعده من إصابة خطيرة عقب تحطم طائرة حربية قديمة كانا على متنها خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية والتي تقع في شمال شرق الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفاد مسؤولون.

وقالت إدارة مطار مقاطعة واين في بيان: إن الطائرة عسكرية قديمة سوفيتية من طراز “ميغ 23″، وتحطمت خلال عرض جوي في ميشيغان مساء الأحد الماضي.

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