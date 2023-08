لحظة اصطياد الشرطة الأمريكية متشردًا يهدد المارة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لسيارة شرطة بجزيرة لونغ آيلاند في ولاية نيويورك تستجيب لتقارير عن رجل ينتحل صفة امرأة وهيئتها، يوجه مسدسًا على المارة والضباط بمقاطعة ناسو، مما دفع الأمن للتدخل بشكل بطولي لإنقاذ الجميع.

وبحسب الفيديو، وصل الضباط لمكان الحادث، ووجدوا رجلًا من بلدة بروكلين يبلغ من العمر 31 عامًا يدعى كيبر كالديرون، يستخدم هوية امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا تدعى هانا كاريلو، ووجه المسدس على سائقي السيارات والضباط في المنطقة.

ويُظهر مقطع فيديو للحادث كالديرون وهو يوجه السلاح إلى رأسه، قبل لحظات من انحراف سيارة دفع رباعي تابعة للشرطة باتجاهه صدمته وطرحته على الأرض، مما أفسح المجال أمام الضباط لإلقاء القبض عليه.

وذكر بروس بلاكمان المدير التنفيذي لمقاطعة ناسو، أنه سعيد بتصرفات ضابط سريع التفكير. استخدم سيارة دفع رباعي لضرب المشتبه به مما تسبب في إصابات طفيفة فقط وأنهى الأزمة.

وأردف: في هذه الحالة كان من الذكاء إلى حد ما أن يتخذ هذا الضابط الإجراء الذي اتخذه. هناك شخص يوجه مسدسًا إلى المارة وضباط الشرطة ثم وجه السلاح الناري إلى رأسه، مما يعني أنه ربما انتحر لولا أن ضابط الشرطة اتخذ إجراءات سريعة وفعالة.

This officer is a HERO!!!!

He used his cop car to take down a woman who fired a gun into the air at a Long Island intersection!!!!

GIVE HIM A MEDAL!!!

pic.twitter.com/1r9pVy9Oa3

— Graham Allen (@GrahamAllen_1) August 16, 2023