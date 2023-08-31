لحظة اعتقال رئيس مجلس الشيوخ بالجابون بحقيبة مملوءة بالأموال

أوقفت الشرطة الجابونية، اليوم الخميس، رئيس مجلس الشيوخ السابق أثناء محاولته الهروب من الجابون.

حقيبة ضخمة مملوءة بالأموال

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس مجلس الشيوخ وبحوزته حقيبة ضخمة مملوءة بالأموال.

ومنذ وقت قليل، نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لاقتحام مجموعة من عناصر الأمن الجابوني منزل الرئيس المخلوع علي بونغو.

وظهر خلال الفيديو أيضًا عثور رجال الأمن على حقائب مليئة بحزم من الأوراق النقدية والفرنك الإفريقي والدولار واليورو.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت مجموعة من ضباط الجيش في الجابون أنهم سيطروا على السلطة في البلاد، وألغوا نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي حقق فيها الرئيس الحالي علي بونجو أونديمبا الفوز، وحلوا جميع مؤسسات الدولة، وفقًا لوكالة تاس الروسية.