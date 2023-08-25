لحظة انزلاق 5 حافلات ودراجتين ناريتين بسبب مادة نفطية في تركيا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لحادث سير مروّع، وقع ظهر أمس الخميس في منطقة سلطانبيلي، الواقعة ضمن مدينة إسطنبول التركية، التي تعد ثاني أكبر مدن تركيا، وفق ما ورد في مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة المثبّتة في أماكن قريبة من الطريق الذي شهد الحادث.

تفاصيل الحادث

وأظهر الفيديو الذي تمّ تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، انزلاق خمس حافلات ودراجتين ناريتين على طريقٍ سريع في منطقة سلطانبيلي في إسطنبول.

وانزلقت الحافلات الخمس والدراجتان الناريتان على الطريق؛ نظرًا لوجود مادةٍ نفطية على الطريق، لكن لحسن الحظ لم ينجم عن الحادث أي خسائر بشرية، بحسب ما أوردت وسائل إعلامٍ محلّية.

وقوع إصابات

وأدى الحادث لإصابة عدد من السائقين والركاب في حافلةٍ صغيرة بجروحٍ طفيفة.

وساهم المارة في منع انزلاق المزيد من الحافلات، بعدما طالبوا المركبات القادمة بالتوقف على يمين الطريق قبل أن تتدخل الشرطة وفرق الإنقاذ المدني في تركيا.

ويعد هذا الحادث هو الأول من نوعه بعد الحادث المروّع الذي وقع في ولاية يوزغات الواقعة وسط تركيا، حيث قُتِل 12 شخصًا وأصيب 19 آخرون بجروح بعد خروج حافلة ركابٍ عن مسارها قبل ثلاثة أيام.

ويتلقى الجرحى حتى الآن العلاج في مستشفيات قريبة من موقع الحادث.

وكشف محمد علي أوزكان والي يوزغات الذي قام أيضًا بزيارة الجرحى في المستشفيات، عن استمرار السلطات في التحقيق بشأن الحادثة، مضيفًا أن سببه يعود على ما يبدو لإهمال السائق.