لحظة دخول موجة غبار شديدة للمفرق الأردنية

وثق مقطع فيديو متداول لقطات للحظة دخول موجة غبار شديدة لمدينة المفرق الأردنية.

ارتفاع درجات الحرارة

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة يستمر حتى غد الاثنين 14 أغسطس 2023.

وأعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ بدءًا من أمس السبت، وأصدرت تعميماً إلى البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بخصوص الظروف الجوية الاستثنائية.

وطُلب من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، إيقاف دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ضمن هذه الأيام والتأكد من جاهزية الآليات اللازمة للتعامل مع أي ظرف طارئ قد ينجم عن الأجواء الحارة.

وكذلك التأكد من عدم تعرض المواد القابلة للاشتعال لأشعة الشمس المباشرة مع اتخاذ تدابير السلامة العامة اللازمة لتفادي وقوع أي حوادث خلال موجة الحر وضرورة حماية الآليات والمركبات والأجهزة الحساسة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

وكذلك ستقوم الأمانة من خلال مناطقها بتخصيص فرق للتعامل على وجه السرعة مع أي ملحوظات ميدانية ترد خلال فترة التوقف عن العمل، وتوزيع المياه وأغطية الرأس الواقية للشمس.

وتشهد العديد من الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية. وتجاوزت الحرارة في المغرب للمرة الأولى في تاريخها عتبة 50 درجة مئوية، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، أن تتخطى الحرارة في 13 محافظة نصف درجة الغليان.