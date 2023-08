لحظة سقوط طفل من تلفريك كهربائي على ارتفاع 900 قدم

أظهرت لقطات مرعبة تحبس الأنفاس، لحظة سقوط طفل من التلفريك، بينما كان عالقًا في حبل متدلٍ بالهواء، وكشفت اللقطات المصورة أفراد الإنقاذ وهم يحاولون مساعدة البالغين والأطفال في عربة تلفريك تتدلى على ارتفاع 900 قدم فوق منطقة جبلية في باكستان.

يُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ طفل من التلفريك المتدلي في باكستان، والذي كان يحمل سبعة طلاب ومعلمًا واحدًا.

وأوضح موقع “RTE” الباكستاني، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنقاذ جميع الأشخاص الثمانية، من عربة التلفريك التي توقفت فوق أحد الأودية الجبلية في باكستان.

A video posted on social media shows the moment a child was rescued from a dangling cable car in Pakistan. Seven students and one teacher were travelling in the cable car when it became stuck | More: https://t.co/3tgNORsHwO pic.twitter.com/oriOE1EbOG

