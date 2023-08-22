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توقف مفاجئ للمقصورة فوق أحد الأودية الجبلية

لحظة سقوط طفل من تلفريك كهربائي على ارتفاع 900 قدم

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
لحظة سقوط طفل من تلفريك كهربائي على ارتفاع 900 قدم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أظهرت لقطات مرعبة تحبس الأنفاس، لحظة سقوط طفل من التلفريك، بينما كان عالقًا في حبل متدلٍ بالهواء، وكشفت اللقطات المصورة أفراد الإنقاذ وهم يحاولون مساعدة البالغين والأطفال في عربة تلفريك تتدلى على ارتفاع 900 قدم فوق منطقة جبلية في باكستان.

لحظة إنقاذ الطفل

يُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ طفل من التلفريك المتدلي في باكستان، والذي كان يحمل سبعة طلاب ومعلمًا واحدًا.

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وأوضح موقع “RTE” الباكستاني، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنقاذ جميع الأشخاص الثمانية، من عربة التلفريك التي توقفت فوق أحد الأودية الجبلية في باكستان.

تفاصيل عملية الإنقاذ

وكشف مصادر باكستانية تفاصيل عمليات الإنقاذ، بعدما تم تركيب الأضواء الكاشفة وسط عملية إنقاذ أرضية بعد أكثر من 12 ساعة من تعطل التلفريك، مما تركه معلقًا بزاوية.

وأظهر مقطع فيديو شاركه مسؤول في وكالة الإنقاذ أكثر من عشرة من رجال الإنقاذ والسكان المحليين يصطفون بالقرب من حافة الوادي المظلم، ويسحبون كابلًا مربوط به الطفل بحزام إلى جانب التل بأمان.

توجيه الشكر لرجال الإنقاذ

واحتشد الباكستانيون حول أجهزة التلفزيون لمتابعة عملية الإنقاذ، بينما عرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لعامل الطوارئ يتدلى من حبل مثبت في طائرة هليكوبتر بالقرب من المقصورة الصغيرة، محاولاً إخراج ركاب المقصورة المعطلة في الهواء. وتجمعت حشود من القرويين على جانب التل يراقبون عملية الإنقاذ.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار، إنه كان يتابع عمليات الإنقاذ لحظة بلحظة.

وقال كاكار في تغريدة على تويتر: “بفضل جهود أفراد جيشنا، تم إنقاذ الطلاب العالقين في التلفريك الهوائي وتمكنوا من العودة إلى الأرض بأمان”.

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