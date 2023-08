وأعلنت وسائل الإعلام المحلية مقتل الرجل المصاب عقب نقله إلى المستشفى، وأوضحت الشرطة ومسعفون إن رجل أمن إسرائيليًا قتل في إطلاق نار في منطقة مزدحمة في تل أبيب مساء السبت. وقتل منفذ الهجوم، برصاص قوات الأمن.

وأوضحت الشرطة أن “محققين في بلدية تل أبيب لاحظوا شابًا أثار شكوكهم وطلبوا السيطرة عليه. في تلك اللحظة، أطلق المشتبه به النار على محقق، فأصيب بجروح بالغة فيما نجح محقق بلدي آخر في تحييد الإرهابي”.

BREAKING: At least three Israeli settlers are reportedly injured in a shooting operation in Tel Aviv, according to Israeli reports. pic.twitter.com/XrfL2q6uJe

— Quds News Network (@QudsNen) August 5, 2023