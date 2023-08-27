لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا

قال مسؤولون إن ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة قبالة ساحل شمال أستراليا، اليوم الأحد، أثناء عملية نقل قوات خلال تدريب عسكري روتيني.

سقوط طائرة تابعة للبحرية الأمريكية

وعرضت وسائل الإعلام العالمية لقطات من لحظة إنقاذ المصابين ونقل الجرحى، بحادث تحطم طائرة مشاة البحرية الأمريكية أوسبري في أستراليا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية وإصابة آخرين خلال تمرين تدريبي.

وقالت قوة التناوب البحرية في داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا في بيان صحفي إن خمسة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رويال داروين في حالة حرجة.

Three US Marines died in an aircraft crash off the coast of northern Australia while transporting troops during a routine military exercise. The cause of the crash remains under investigation https://t.co/AaaA2J9dOM pic.twitter.com/vr98aEidss — Reuters (@Reuters) August 27, 2023

تفاصيل سقوط الطائرة

وأضاف البيان أنهم كانوا من بين 23 من مشاة البحرية على متن طائرة إقلاع وهبوط عمودي من طراز أوسبري إم.في-22 بي عندما تحطمت، وأنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

وقال البيان إن الحادث وقع في جزر تيوي النائية في حوالي الساعة 9.30 صباحًا (0130 بتوقيت جرينتش).

حادث مأساوي

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الحادث بأنه مأساوي، وأضاف أنه وقع خلال تدريبات السباق الضاري 2023، ولا يشمل أي أفراد من القوات الأسترالية.

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في ولاية أستراليا الغربية كان مقررًا سلفًا قبل تحطم الطائرة “تركيز الحكومة ووزارة الدفاع ينصب تماما على مواجهة تداعيات الحادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب”.

تدريبات أمريكية أسترالية مشتركة