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خلال تدريبات جوية مشتركة

لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قال مسؤولون إن ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة قبالة ساحل شمال أستراليا، اليوم الأحد، أثناء عملية نقل قوات خلال تدريب عسكري روتيني.

سقوط طائرة تابعة للبحرية الأمريكية

وعرضت وسائل الإعلام العالمية لقطات من لحظة إنقاذ المصابين ونقل الجرحى، بحادث تحطم طائرة مشاة البحرية الأمريكية أوسبري في أستراليا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية وإصابة آخرين خلال تمرين تدريبي.

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وقالت قوة التناوب البحرية في داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا في بيان صحفي إن خمسة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رويال داروين في حالة حرجة.

تفاصيل سقوط الطائرة

وأضاف البيان أنهم كانوا من بين 23 من مشاة البحرية على متن طائرة إقلاع وهبوط عمودي من طراز أوسبري إم.في-22 بي عندما تحطمت، وأنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

وقال البيان إن الحادث وقع في جزر تيوي النائية في حوالي الساعة 9.30 صباحًا (0130 بتوقيت جرينتش).

حادث مأساوي

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الحادث بأنه مأساوي، وأضاف أنه وقع خلال تدريبات السباق الضاري 2023، ولا يشمل أي أفراد من القوات الأسترالية.

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في ولاية أستراليا الغربية كان مقررًا سلفًا قبل تحطم الطائرة “تركيز الحكومة ووزارة الدفاع ينصب تماما على مواجهة تداعيات الحادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب”.

تدريبات أمريكية أسترالية مشتركة

وذكرت محطة سكاي نيوز أن حوالى 2500 جندي من أستراليا والولايات المتحدة والفلبين وإندونيسيا وتيمور الشرقية يشاركون في التدريبات.

وكثفت الولايات المتحدة وأستراليا، وهي واحدة من أهم حلفاء واشنطن في منطقة المحيط الهادي، التعاون العسكري في السنوات الأخيرة في مواجهة مساعي الصين لبسط نفوذها في المنطقة.

وأضاف البيان “هذا الحادث بمثابة تذكير بأهمية العمل الذي يؤديه جنودنا وجنود الدول الشريكة لنا”.

وقُتل أربعة جنود أستراليين الشهر الماضي خلال تدريبات ثنائية كبيرة عندما تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقلهم في المحيط قبالة ساحل كوينزلاند.

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