لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا

قال مسؤولون إن ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة قبالة ساحل شمال أستراليا، اليوم الأحد، أثناء عملية نقل قوات خلال تدريب عسكري روتيني.

وعرضت وسائل الإعلام العالمية لقطات من لحظة إنقاذ المصابين ونقل الجرحى، بحادث تحطم طائرة مشاة البحرية الأمريكية أوسبري في أستراليا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية وإصابة آخرين خلال تمرين تدريبي.

وقالت قوة التناوب البحرية في داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا في بيان صحفي إن خمسة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رويال داروين في حالة حرجة.

Three US Marines died in an aircraft crash off the coast of northern Australia while transporting troops during a routine military exercise. The cause of the crash remains under investigation https://t.co/AaaA2J9dOM pic.twitter.com/vr98aEidss

— Reuters (@Reuters) August 27, 2023