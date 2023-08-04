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طالبت السكان بإبلاغها أي معلومة عن الجاني

لص يسرق 14 خلية نحل والشرطة البريطانية تبحث عنه

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
لص يسرق 14 خلية نحل والشرطة البريطانية تبحث عنه
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن شرطة المملكة المتحدة، تبحث في بلدة نائية في ويلز عن لص سرق 14 خلية نحل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطالبت السكان بإبلاغها أي معلومة عن الجاني.

سرقة خلايا النحل

وبحسب الفيديو الذي نشر عبر موقع التدوينات القصيرة “إكس”، قال إيوان أوي، من فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز: إنه “أمر غير معتاد.. لدينا تقارير تفيد بأن 14 خلية نحل بها نحل عامل قد سُرقت من هذا الموقع في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت وربما حوالي منتصف ليل الاثنين”.

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وأضاف إيوان أوي: “هذا نداء لأي شخص رأى أي شيء مريب في ذلك الوقت- ولمجتمع تربية النحل لأن يتقدم بتقديم إفادته”.

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