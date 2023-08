لص يسرق 14 خلية نحل والشرطة البريطانية تبحث عنه

كشفت تقارير إعلامية أن شرطة المملكة المتحدة، تبحث في بلدة نائية في ويلز عن لص سرق 14 خلية نحل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطالبت السكان بإبلاغها أي معلومة عن الجاني.

وبحسب الفيديو الذي نشر عبر موقع التدوينات القصيرة “إكس”، قال إيوان أوي، من فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز: إنه “أمر غير معتاد.. لدينا تقارير تفيد بأن 14 خلية نحل بها نحل عامل قد سُرقت من هذا الموقع في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت وربما حوالي منتصف ليل الاثنين”.

وأضاف إيوان أوي: “هذا نداء لأي شخص رأى أي شيء مريب في ذلك الوقت- ولمجتمع تربية النحل لأن يتقدم بتقديم إفادته”.

🐝🍯 We are investigating a report of 14 stolen beehives in the Llangollen area, sometime between 8am on Saturday, July 28th and around midnight on Monday, July 31st.

Anyone with info can contact us via the website, or on 101, using reference A121770.

More here 👇🏼 pic.twitter.com/mu4oZf6FVb

— NWP Rural Crime Team/Tîm Troseddau Cefn Gwlad HGC (@NWPRuralCrime) August 3, 2023