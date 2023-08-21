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صراخ وغضب وتكسير في مركبتهم

لقطات لأتراك يتهجمون على سياح كويتيين تثير الجدل

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
لقطات لأتراك يتهجمون على سياح كويتيين تثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

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استمرارًا لمسلسل العنف ضد العرب والخليجيين في تركيا، وثق مقطع فيديو اعتداء مجموعة من الأتراك على سيارة سياح كويتيين بأحد الشوارع العامة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول بمنصة إكس تهجم الأتراك الذين كانوا يستقلون سيارة حمراء أمام سيارة السياح الكويتيين.

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وأبان الفيديو غضب وتهكم الأتراك وصراخهم على السياح، كما قام أحدهم بكسر مرآة سيارتهم، وعلى ما يبدو أن الأتراك اتهموا السياح بصدم سيارتهم من الخلف.

آراء المعلقين

وتعليقًا على المقطع قال الإعلامي وليد السهلي: لا تروحون تركيا، أتراك يتهجمون على كويتي للأسف، وبعض المستفيدين من ‎تركيا يمدحونها ويطبلون أن الأمور طيبة كافي كذب.

أما سميرة المنصور فكانت لها وجهة نظر مختلفة قائلةً: توني جاية ما فيهم كل هالوحشية، كل واحد بحاله بس واضح مسوي حادث.

وتابع خالد العنزي: تركيا بلد حلو زمن سنوات نروح ما شفنا شي.

وتساءل أحمد العمار قائلًا: وش الحل، وأضاف آخر: الأتراك استخفوا، وكتب أحمد: هالنوعية من الأتراك بس يتواجدون في إسطنبول لكن داخل صوب أنطاليا وأزنغول ما فيها هالنوعية.

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