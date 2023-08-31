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ارتفاع عدد القتلى لـ 73

لقطات مروعة لجثث تنتشر بشوارع جوهانسبرج بعد فاجعة الحريق

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
لقطات مروعة لجثث تنتشر بشوارع جوهانسبرج بعد فاجعة الحريق
المواطن - فريق التحرير

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استيقظت مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، على فاجعة مروعة هزت البلاد، بعدما التهم حريق ضخم مبنى كبيراً في منطقة الأعمال التجارية المركزية بأكبر المدن في الدولة.

فاجعة حريق جوهانسبرج

وأعلنت السلطات المحلية في أكبر مدن جنوب إفريقيا بتغريدة على منصة إكس، انتشال 73 جثة، وإصابة أكثر من 43 في الحريق.

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كما أكدت أنه تم إخماد الحريق إلى حد كبير، لكن الدخان ما زال يتسرب من نوافذ المبنى الذي تحول إلى اللون الأسود في وسط المدينة.

ارتفاع عدد القتلى

فيما رجح المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي ارتفاع عدد القتلى. وأوضح أن عملية البحث والانتشال مستمرة، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء يتحركون عبر المبنى.

كما أردف أن المزيد من الأشخاص ربما يكونون محاصرين في الداخل. وأكد أن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين القتلى.

سكن للمشردين

إلى ذلك، أشار إلى أن المبنى كان أشبه بمستوطنة غير رسمية انتقل إليها مشردون بحثًا عن سكن بدون أي اتفاقيات إيجار رسمية، ما جعل من الصعب تفتيشه، وفق تعبيره.

في حين أوضح شهود عيان أنه هناك ما يصل إلى 200 شخص يعيشون في المبنى.

مشاهد مروعة

فيما أظهرت الصور مشاهد مروعة لجثث ملفوفة متناثرة على الطرقات، وأهال مكلومين يبكون أحباءهم، وينتحبون على الأرصفة.

كما شوهدت أغطية مواد الأخرى متدلية من بعض النوافذ، ولم يكن من الواضح ما إذا كان الناس قد استخدموا تلك الأشياء لمحاولة الهروب من الحريق ، أو ما إذا كانوا يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم.

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