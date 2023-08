لقطات مروعة لجثث تنتشر بشوارع جوهانسبرج بعد فاجعة الحريق

استيقظت مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، على فاجعة مروعة هزت البلاد، بعدما التهم حريق ضخم مبنى كبيراً في منطقة الأعمال التجارية المركزية بأكبر المدن في الدولة.

وأعلنت السلطات المحلية في أكبر مدن جنوب إفريقيا بتغريدة على منصة إكس، انتشال 73 جثة، وإصابة أكثر من 43 في الحريق.

كما أكدت أنه تم إخماد الحريق إلى حد كبير، لكن الدخان ما زال يتسرب من نوافذ المبنى الذي تحول إلى اللون الأسود في وسط المدينة.

فيما رجح المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي ارتفاع عدد القتلى. وأوضح أن عملية البحث والانتشال مستمرة، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء يتحركون عبر المبنى.

كما أردف أن المزيد من الأشخاص ربما يكونون محاصرين في الداخل. وأكد أن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين القتلى.

The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 56. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/OR7E0pSKcs

— eNCA (@eNCA) August 31, 2023