لقطات مروعة لحرائق كندا بعدما قضت على ملايين الهكتارات

أمرت السلطات الكندية بإخلاء عشرات الآلاف من مناطق في بريتيش كولومبيا بسبب الحرائق، التي قضت على ملايين الهكتارات، فيما تكاد الحرائق الهائلة التي تشهدها كندا هذا الصيف 2023 تتخطى كل توقعات الأرصاد الجوية والتقلبات المناخية القصوى.

حرائق كندا تدمر ملايين الهكتارات

وتسبّبت هذه الحرائق حتى اليوم بإجلاء أكثر من 168 ألف كندي عبر البلاد وأتت على 14 مليون هكتار من الأراضي ما يساوي ضعف الرقم القياسي المسجّل في 1989

أعلنت حالة الطوارئ هذا الأسبوع منتصف شهر آب/ أغسطس في مدينة يلونايف في شمال كندا بعدما اتسعت رقعة الحرائق العنيفة المشتعلة إلى الأراضي الشمالية لتهدّد مقاطعة كولومبيا البريطانية. وعملت السلطات على إخلاء مدينة يلونايف التي يبلغ عدد سكانها 20 ألفًا في سباق مع الوقت بسبب سرعة انتشار النيران وعزلة عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية الكندية.

ضباب برتقالي

وأظهرت لقطات انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي في كندا، ضبابًا برتقاليًا فوق المنطقة ومساحات كبيرة من الغابات التي باتت جرداء متفحّمة.

يصل بعض الذين تم إجلاؤهم إلى مطار كالغاري في عملية ضخمة غير مسبوقة حاملين معهم حقائب صغيرة. ويتم استقبالهم في قاعة صغيرة لتسجيلهم وتوزيعهم على فنادق، وتُقدّم لهم الوجبات الغذائية وبعض الضرورات الحياتية.

إجلاء السكان

تحدث بعض السكان الذين تم إجلاؤهم هربًا من الحرائق الهائلة عن رحلتهم الصعبة بعيدًا عن منازلهم ومدينتهم ومنهم كريستال سانغريس ( 33 عامًا ) التي غادرت منزلها في يلونايف المدينة المحاطة بألسنة اللهب، والتي قالت “لم أتخيل أبدًا أن يأتي هذا اليوم”.

وأضافت وهي من شعب شاماتاوا الأصلي ” لم أكن أريد مغادرة منزلي، فهذا مؤلم جدًا”. وأجليت سانغريس مع زوجها وأطفالها الثلاثة في إحدى الرحلات التي هبطت في مطار كالغاري على مسافة أكثر من 1700 كلم من الحرائق، بحسب “مونت كارلو”.

مرحلة مروعة في كندا

وتحدث رئيس الوزراء جاستن ترودو عن “مرحلة غير مؤكدة ومروعة” في وقت يجتاح أكثر من ألف حريق حاليًا كندا من شرقها إلى غربها، وتشتعل أكثر من 230 منها في الأقاليم الشمالية الغربية وأكثر من 370 منها في بريتيش كولومبيا.

واجتاحت النيران 6800 هكتار من الأراضي خلال 24 ساعة في بريتيش كولومبيا حيث أخلي حوالي 2500 مبنى من سكانها ومن المحتمل إخلاء 5000 مبنى آخر.

وأغلق المجال الجوي للمنطقة للمساهمة في جهود مكافحة النيران بواسطة الطائرات. وأقر رئيس أجهزة الإطفاء في وست كيلونا بأن الليل السابق “ربما كان من الأشد في حياته المهنية”. وقال “كافحنا ما يوازي مئة عام من الحرائق خلال ليلة واحدة”.