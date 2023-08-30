Icon

تطاير أجزاء من مغسلة ملابس بحي العزيزية بالرياض Icon تعليق البيت الأبيض على الأوضاع بالغابون Icon إعلان صفقة جابرييل فيجا يتجاوز المليار مشاهدة Icon عاصفة رعدية تحول النهار إلى ليل في صبيا Icon جماهير الاتحاد للإدارة: احسموا صفقتي المدافع والجناح Icon لقطات من توقيع محمد الربيعي مع الهلال Icon الأمير يُعلق على احتجاج الشباب ضد مختار علي Icon الدفاع المدني يحذر من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول وعبورها Icon فتح التسجيل للمشاركة في مبادرة الشرقية تبدع Icon ثنائي برشلونة مرشحان لتعويض محمد صلاح في ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
سيمثل صفوفه حتى عام 2027

لقطات من توقيع محمد الربيعي مع الهلال

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
لقطات من توقيع محمد الربيعي مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجحت إدارة نادي الهلال، في التعاقد مع حارس مرمى الأهلي، محمد الربيعي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد الربيعي هلالي

ونشر حساب الهلال الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من توقيع محمد الربيعي على عقود انضمامه للأزرق مع رئيس مجلس إدارة شركة النادي، فهد بن نافل، وعلق قائلًا: “أهلًا وسهلًا بك في كبير آسيا”.

قد يهمّك أيضاً
معلومات لا تعرفها عن الثقوب الزرقاء

معلومات لا تعرفها عن الثقوب الزرقاء

إطلاق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا

إطلاق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا

محمد الربيعي
الربيعي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

وأعلن نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، عن إتمام إجراءات التوقيع مع محمد الربيعي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات، حتى نهاية منافسات موسم 2026\ 2027.

وجاء تعاقد الهلال مع الربيعي، بعد أنباء انتقال عبدالله المعيوف إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، عقب التعاقد مع حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب، ياسين بونو الذي بات أساسيًا في تشكيلة الأزرق.

محمد الربيعي
الربيعي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

مسيرة مميزة

وبدأ محمد الربيعي مسيرته في الفئات العمرية بنادي الأخدود، ومنه إلى النادي الأهلي خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2023، تخللها فترة إعارة لمدة موسم رياضي واحد مع الباطن في موسم 2018\ 2019.

وعلى الصعيد الدولي، خاض الربيعي صاحب الـ26 عامًا، 7 مباريات ودية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكانت المواجهة الأولى أمام الإمارات في عام 2019، كما لعب في بطولة كأس العرب.

حارس الأهلي محمد الربيعي
الربيعي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير
صحة وطب‎

آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة...

صحة وطب‎
ملايين السعوديين يتحركون دفاعاً عن وطنهم بشكل عفوي
السعودية اليوم

ملايين السعوديين يتحركون دفاعاً عن وطنهم بشكل...

السعودية اليوم
ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق معه
العالم

ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق...

العالم
إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”
أخبار رئيسية

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا...

أخبار رئيسية
انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس
العالم

انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس

العالم
لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق منزل بالرياض
أخبار رئيسية

لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق...

أخبار رئيسية
عامل نظافة يعثر على سحر قديم على سطح أحد المدارس
السعودية اليوم

عامل نظافة يعثر على سحر قديم على...

السعودية اليوم
ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة
السعودية اليوم

ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات...

السعودية اليوم