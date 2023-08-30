لقطات من توقيع محمد الربيعي مع الهلال

نجحت إدارة نادي الهلال، في التعاقد مع حارس مرمى الأهلي، محمد الربيعي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد الربيعي هلالي

ونشر حساب الهلال الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من توقيع محمد الربيعي على عقود انضمامه للأزرق مع رئيس مجلس إدارة شركة النادي، فهد بن نافل، وعلق قائلًا: “أهلًا وسهلًا بك في كبير آسيا”.

وأعلن نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، عن إتمام إجراءات التوقيع مع محمد الربيعي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات، حتى نهاية منافسات موسم 2026\ 2027.

وجاء تعاقد الهلال مع الربيعي، بعد أنباء انتقال عبدالله المعيوف إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، عقب التعاقد مع حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب، ياسين بونو الذي بات أساسيًا في تشكيلة الأزرق.

مسيرة مميزة

وبدأ محمد الربيعي مسيرته في الفئات العمرية بنادي الأخدود، ومنه إلى النادي الأهلي خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2023، تخللها فترة إعارة لمدة موسم رياضي واحد مع الباطن في موسم 2018\ 2019.

وعلى الصعيد الدولي، خاض الربيعي صاحب الـ26 عامًا، 7 مباريات ودية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكانت المواجهة الأولى أمام الإمارات في عام 2019، كما لعب في بطولة كأس العرب.