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يستمر لمدة يومين بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا

 لقطات من مؤتمر تواصل وتكامل بعدسة “المواطن”

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
 لقطات من مؤتمر تواصل وتكامل بعدسة “المواطن”
المواطن - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

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انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” حيث استقبل وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ الوفود المشاركة بالمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة.

من جانبها، وثقت “المواطن” بداية انطلاق المؤتمر لأبرز الوفود المشاركة، والتي تسعى لتعميق الفهم المتبادل للعمل الإسلامي مع المراكز الدينية في مختلف أنحاء العالم، ولتحقيق الوحدة الإسلامية والعمل على نشر مبادئ وقيم الإسلام الصحيحة.

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وخلال المؤتمر، قال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات محمد مطر سالم الكعبي، إن هناك تحديات كبيرة ونوعية تعصف بمنظومة القيم الإنسانية التي دعت إليها الأديان السماوية.

فيما أشار مفتي كازاخستان الشيخ نوريزباي حاج إلى أن بلاده أقامت علاقات وثيقة مع العديد من البلدان، تم من خلالها تحقيق مبادرات هامة من أجل تبادل الآراء حول مفهوم العمل الإسلامي، مؤكدًا أهمية مؤتمر تواصل وتكامل لتحقيق الوحدة الإسلامية.

حفل الافتتاح

ومن المقرر أن يلقي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس كلمة للسعودية بالمؤتمر، تليها كلمات لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، بعد ذلك تنطلق جلسة الأعمال الأولى برئاسة عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية ومفوض الإفتاء بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، والتي ستناقش (جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية).

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