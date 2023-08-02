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لويس كاسترو: مباراة الزمالك بمثابة النهائي

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
لويس كاسترو: مباراة الزمالك بمثابة النهائي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على أهمية مباراة النصر ضد الزمالك غدًا في ختام مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية، مشددًا على أنها بمثابة النهائي؛ لرغبة الفريقين في التأهل.

تعليق لويس كاسترو على المباراة

وقال لويس كاسترو: “مباراتنا غدًا مهمة جدًا لنا نحن والزمالك، والشباب في وضع أفضل منا لكن نحن دائمًا تركيزنا الوحيد الانتصار في المباراة، عملنا يظهر بشكل تصاعدي في المباريات الماضية، لكن مواجهة الغد مفصلية”.

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وأضاف: “التأهل غدًا بيدنا كما هو بيد الزمالك، تعتبر المباراة كنهائي إما أن نكون نحن أو الزمالك، وستكون صعبة على الجميع، وحضور اللاعبين الكبار يجذب انتباه الجميع إليهم كأفراد وينسون المجموعة، لكن بالنسبة لنا التركيز والحديث والانتباه هو للمجموعة كاملة فقط، لا يمكن أن يلعب لاعب لوحده في الملعب”.

لويس كاسترو
لويس كاسترو – المصدر @AlNassrFC

وتابع لويس كاسترو: “الفريق يُبنى من مجموعة ويحتاج للعمل المتواصل في التدريبات، يعتقد البعض أن إحضار مجموعة لاعبين مميزين قد يصنع فريقًا يحقق الانتصار مباشرة، وهذا غير صحيح، كل فريق يحتاج العمل والانسجام ليحقق مبتغاه”.

وواصل لويس كاسترو تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “نحن دائمًا نجهز الفريق للانتصار، وأعيد لكم ما نعمل عليه دائمًا، في أي ملعب أو أمام أي فريق نحن ندخل المباراة للانتصار فقط، وهذا الشيء بالتأكيد ينطبق على الفريق الخصم”.

وأردف: “ما نعيشه الآن يعتبر وضعًا صعبًا، لعبنا 4 مباريات في 6 أيام فقط، وفي دولتين بعيدة عن بعض، لكن النصر الآن أصبح فريقًا عالميًا وليس فقط داخل السعودية، لذلك مجبرون على تحمل ضغط المباريات، بعض الأحيان يجب أن نجد حلولا لضغط المباريات، ومن حسن حظنا أن العمل الجماعي لكل الفريق والطاقم يساعدنا”.

واستكمل لويس كاسترو: “أود أن أشكر الأشخاص الذين يصنعون الفارق في الفريق ويساعدونا لتقديم كل ما لدينا وهم الجهاز الإداري والطبي والإعلامي، لا يظهرون في الإعلام ولا تعرفونهم، لكنهم يعملون بشكل يومي ليل نهار، وكل ذلك من أجل إسعاد جماهير النصر”.

واختتم لويس كاسترو تصريحاته قائلًا: “كل مباراة تختلف عن الأخرى، ملايين الناس تعشق كرة القدم، لأنها لا يمكن التنبؤ بما يحدث فيها، فالفريق الأخير في الترتيب يمكنه تحقيق الانتصار على المركز الأول”.

النصر
جانب من المؤتمر – المصدر @AlNassrFC

سيكو فوفانا يؤكد أهمية لقاء الغد

ومن جانبه، قال نجم النصر، سيكو فوفانا: “مباراة الغد مهمة لنا، لدينا الكثير لنقدمه، ونعرف أنها لن تكون سهلة، لأن الفريقين يلعبون على التأهل، وبإذن الله سنكون حاضرين لتحقيق الانتصار، وكرة القدم دائمًا فيها ضغط، ونحن نعيش في هذا الضغط من صغرنا، ويجب دائمًا أن نبحث عن الانتصار في كل مباراة”.

وتابع: “شاهدنا التفاعل والدعم الكبير من جماهير النصر الحاضرة معنا في كل مكان، الجماهير دائمًا مطالبة بأن تكون معنا وتدفعنا معنويًا، وننتظر بشوق الذهاب إلى الرياض لمشاهدتهم هناك”.

وأضاف: “نحن لا نركز على لاعب محدد في الفريق الخصم، كرة القدم لعبة جماعية، شاهدنا الخصم وهو فريق قوي في الاحتكاك ويقاتل لآخر لحظة، لكن نحن نركز على أنفسنا، وفي الكرة لا يختلف بالنسبة لي من يكون الخصم، لأننا إذا قدمنا كل ما لدينا واجتهدنا فسنحقق ما نريد”.

سيكو فوفانا
فوفانا – المصدر @AlNassrFC

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