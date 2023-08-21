ليلة الدموع تجمع ألمع الفنانين في جدة

أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم حفلة مميزة مع مجموعة من ألمع الفنانين تحت شعار ليلة الدموع، يوم 24 أغسطس الجاري، على مسرح بنش مارك بجدة.

حفل مميز

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: موعودين بحفلة مميزة مع مجموعة من ألمع الفنانين في ليلة الدموع، جدة – مسرح بنش مارك.

مواعيد طرح التذاكر

ولفتت المنصة إلى أن التذاكر تطرح اليوم 21 أغسطس الساعة 10:00 مساءً.

أكثر من 4 ملايين زائر

وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

منصة عيشها

وتتيح منصة عيشها، لزوارها إمكانية التعرف على كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق السعودية، وعلى مدار العام، بما فيها إمكانية التعرف على أقرب الفعاليات من مواقعهم الجغرافية.