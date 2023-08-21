Icon

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية Icon عبدالحميد راجخان 40 عامًا في مجال العود Icon دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم Icon تصرف جديد قد يقرب عبدالرحمن العبود من الهلال Icon لقطات مفزعة تكشف حصار العاصمة اليونانية بنيران الحرائق Icon مميزات آيفون 15 والموعد النهائي لطرحه Icon توقعات الأرصاد: برد وسيول على المدينة المنورة غدًا Icon ليلة الدموع تجمع ألمع الفنانين في جدة Icon تقارير: الشباب يوافق على بيع عقد حسان تمبكتي لـ الهلال Icon إكواس ترفض فترة انتقالية في النيجر لـ 3 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التذاكر تطرح مساء اليوم

ليلة الدموع تجمع ألمع الفنانين في جدة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
ليلة الدموع تجمع ألمع الفنانين في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم حفلة مميزة مع مجموعة من ألمع الفنانين تحت شعار ليلة الدموع، يوم 24 أغسطس الجاري، على مسرح بنش مارك بجدة.

حفل مميز

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: موعودين بحفلة مميزة مع مجموعة من ألمع الفنانين في ليلة الدموع، جدة – مسرح بنش مارك.

قد يهمّك أيضاً
12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5

12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5

موجة حارة على المدينة المنورة اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة اليوم

مواعيد طرح التذاكر

ولفتت المنصة إلى أن التذاكر تطرح اليوم 21 أغسطس الساعة 10:00 مساءً.

أكثر من 4 ملايين زائر

وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

منصة عيشها

وتتيح منصة عيشها، لزوارها إمكانية التعرف على كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق السعودية، وعلى مدار العام، بما فيها إمكانية التعرف على أقرب الفعاليات من مواقعهم الجغرافية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم