ماتيوس يقود التعاون لفوز ثمين ضد الأخدود

حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون فوزًا ثمينًا على نادي الأخدود بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.

وسجل اللاعب البرازيلي ماتيوس دوس سانتوس الهدف الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وظل سكري القصيم محافظًا على فوزه في الشوط الثاني ليُصبح رصيده 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نادي الأخدود عند نقطة.