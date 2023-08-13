مانشيني يُناقش بنود العقد مع مسؤولي الاتحاد السعودي غدًا

يبدو أن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني بات قريبًا للغاية من قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

الرحيل عن منتخب إيطاليا

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم أن مانشيني استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الأول، على أن يتم الكشف عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للالتزامات المهمة المرتقبة.

وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

مانشيني في طريقه لقيادة الأخضر

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن مانشيني أصبح قريبًا من أي وقت مضى من تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد السعودي.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه سيتم عقد جولة جديدة من المحادثات غدًا مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل مناقشة جميع البنود التي لم تُحسم حتى الآن، والموافقة عليها.

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي خالد الرشيد عبر منصة “إكس”، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشيني، لقيادة الأخضر بعقد ممتد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.