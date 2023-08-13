مانشيني يُناقش بنود العقد مع مسؤولي الاتحاد السعودي غدًا نائب رئيس الشؤون الإسلامية بمالي: الحملة على الإسلام تستوجب توحيد الصف وجمع الكلمة التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وليفربول الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من أدوات الدين بقيمة 35.9 مليار ريال السديس يزور الربيعة لبحث التنسيق وتوطيد التعاون الهلال يسعى لحسم صفقة نيمار اليوم
يبدو أن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني بات قريبًا للغاية من قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.
وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم أن مانشيني استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الأول، على أن يتم الكشف عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للالتزامات المهمة المرتقبة.
وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن مانشيني أصبح قريبًا من أي وقت مضى من تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد السعودي.
وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه سيتم عقد جولة جديدة من المحادثات غدًا مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل مناقشة جميع البنود التي لم تُحسم حتى الآن، والموافقة عليها.
وفي السياق ذاته، أكد الصحافي خالد الرشيد عبر منصة “إكس”، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشيني، لقيادة الأخضر بعقد ممتد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.