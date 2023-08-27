مباراة الرياض والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي

تُعد مواجهة الرياض والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي، في ثالث جولات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري روشن السعودي.

رقم مميز لمباراة الرياض والاتحاد

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في الجولة الثالثة هي مواجهة الرياض والاتحاد بـ62:03 دقيقة فعلية.

وأُقيمت مباراة الرياض والاتحاد على استاد الأمير فيصل بن فهد، ونجح العميد في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد، عن طريق عبدالرزاق حمدالله “هدفين”، وهدف لكل من كريم بنزيما وصالح العمري.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثالثة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق والتعاون، ثم الوحدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء، ثم الفتح والرياض بـ4 نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز العاشر برصيد 3 نقاط بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، متساويًا مع كل من؛ أبها والطائي، ثم ضمك والشباب بنقطتين، الأخدود بنقطة، بالتساوي مع الخليج والحزم، ثم الرائد بدون رصيد.