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أكثر من 36 طفرة

متحور جديد من كورونا يضرب إسرائيل

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
متحور جديد من كورونا يضرب إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

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رصدت أول إصابة بمتحور جديد من فيروس كورونا في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، يوم الخميس الماضي، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية كان 11، مساء اليوم، الأحد.

مراقبة عن كثب

جاء ذلك في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية أنهما تراقبان عن كثب متحوّرWا جديدWا من كوفيد 19، رُصد في دول بينها إسرائيل.

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ولفتت كان 11 إلى أن المتحور الجديد BA2.86 (بي.إيه.2.86) يحيّر الخبراء في منظمة الصحة العالمية نظرًا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله، والتي تجاوزت 36 طفرة. إذ قرّرت المنظمة تصنيف المتحوّر الجديد ضمن فئة المتحوّرات قيد المراقبة.

وجاء في نشرة المنظمة الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، أن البورتينات الشوكية (سبايك) الموجودة على سطح المتحور الجديد، تؤدي دورًا أساسيًا في دخول الفيروس إلى خلايا الإنسان؛ ورصد هذا المتحور الجديد حتى الآن، في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، أن نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول بي.إيه.2.86.

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