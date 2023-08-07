متعب الحربي ينضم لمعسكر الشباب في الطائف

أعلن نادي الشباب، اليوم الاثنين، عن انضمام متعب الحربي لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم في الطائف، قبل مباراته المقبلة ضد الهلال.

متعب الحربي يتعافى من الإصابة

وأوضح نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن متعب الحربي التحق بالمعسكر، بعد إكمال برنامجه العلاجي، وذلك بعدما غاب عن الفريق خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان نادي الشباب قد أعلن قبل بدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، عن غياب متعب الحربي، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها عن تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

الشباب في كأس الملك سلمان

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من التعادل مع النصر، والفوز على الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وفاز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، ليضرب موعدًا مع الهلال في نصف النهائي.