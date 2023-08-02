ريم عبدالرحمن تبدع برسم تصاميم الفساتين بـ الكحل والبصل والسكر مجسم الكعبة المشرفة هدية السديس لـ خالد الفيصل إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان ازدهار شعبية ترامب في استطلاعات الرأي بعد قرار محاكمته لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري مزايا خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر حيلة غريبة للقضاء على البعوض الأكلات الشعبية تجذب زوار بيت حائل
قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نيابة عن منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هديتين تذكاريتين، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عبارة عن مجسم الكعبة المشرفة محيطًا به الرواق السعودي، مضافًا إليها قطعة من كسوة الكعبة المشرفة.
وسلم الهديتين التذكاريتين بعد أن قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بغسل الكعبة المشرفة، والذي جسد اهتمام ورعاية ولاة أمرنا الميامين، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وفي الختام رفع السديس شكره لولاة الأمر، على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.