Icon

ريم عبدالرحمن تبدع برسم تصاميم الفساتين بـ الكحل والبصل والسكر Icon مجسم الكعبة المشرفة هدية السديس لـ خالد الفيصل Icon إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار Icon ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان Icon ازدهار شعبية ترامب في استطلاعات الرأي بعد قرار محاكمته Icon لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم Icon طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري Icon مزايا خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر Icon حيلة غريبة للقضاء على البعوض Icon الأكلات الشعبية تجذب زوار بيت حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نيابة عن منسوبي رئاسة الحرمين

مجسم الكعبة المشرفة هدية السديس لـ خالد الفيصل

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
مجسم الكعبة المشرفة هدية السديس لـ خالد الفيصل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نيابة عن منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هديتين تذكاريتين، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عبارة عن مجسم الكعبة المشرفة محيطًا به الرواق السعودي، مضافًا إليها قطعة من كسوة الكعبة المشرفة.

غسل الكعبة

وسلم الهديتين التذكاريتين بعد أن قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بغسل الكعبة المشرفة، والذي جسد اهتمام ورعاية ولاة أمرنا الميامين، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

قد يهمّك أيضاً
أمانة الجوف تتيح 4 وسائل دفع إلكتروني جديدة عبر منصة بلدي

أمانة الجوف تتيح 4 وسائل دفع إلكتروني جديدة عبر منصة بلدي

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

شكر وثناء

وفي الختام رفع السديس شكره لولاة الأمر، على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم