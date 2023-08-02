مجسم الكعبة المشرفة هدية السديس لـ خالد الفيصل

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نيابة عن منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هديتين تذكاريتين، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عبارة عن مجسم الكعبة المشرفة محيطًا به الرواق السعودي، مضافًا إليها قطعة من كسوة الكعبة المشرفة.

غسل الكعبة

وسلم الهديتين التذكاريتين بعد أن قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بغسل الكعبة المشرفة، والذي جسد اهتمام ورعاية ولاة أمرنا الميامين، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

شكر وثناء

وفي الختام رفع السديس شكره لولاة الأمر، على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.