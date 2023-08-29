محادثات سلام بين الأمير هاري والعائلة المالكة وميغان قلقة

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كشفت تقارير عالمية أن ميغان ماركل قلقة من أن أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام سوف تتدخل في محادثات السلام المرتقبة بين ويليام والأمير هاري الأسبوع المقبل.
وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، من المقرر أن يظهر دوق ساسكس الأمير هاري في حدث WellChild الخيري السنوي في لندن في 7 سبتمبر قبل أن يسافر إلى ألمانيا للمشاركة في النسخة السادسة من مسابقة Invictus Games.
ويقال إن الأمير هاري من المقرر أن يشارك في محادثة مع والده الملك تشارلز للتصالح فيما بينهما، ومن غير المتوقع أن تنضم ماركل إليهما في القمة المزعومة.
لكن يقال إن زوجة هاري تشعر بالقلق من مشاركة الأميرة كيت في المحادثات، حسبما قال مصدر لمجلة “هيت”.
وقال أحد المطلعين على الموقع إن هاري يكن الكثير من الاحترام لكيت، على الرغم من أن علاقته مع شقيقه الأمير ويليام “في طريق مسدود في الوقت الحالي”.
وذكر مصدر مطلع عن محادثة تجري بين هاري وكيت، لكنه قال: “لن تكون ميغان سعيدة إذا مضى قدمًا في هذا الأمر”.
وأضاف المصدر: “ميغان لا يسعها إلا أن تشعر أن كيت تتدخل في أعمالهم”.