Icon

هاتف iPhone 15 الأقوى والأخف بهيكل من التيتانيوم Icon رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب Icon القمر الأزرق في سماء السعودية غدًا ومعلومات عن الظاهرة Icon إيلون ماسك يواجه 2200 قضية مرفوعة ضد إكس Icon بسمة بوسيل تشوق جمهورها بأغنية جديدة Icon تشكيلة مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين Icon محادثات سلام بين الأمير هاري والعائلة المالكة وميغان قلقة Icon السعودية تنفذ تجربة هي الأولى عالميًّا بجهاز صرف الأدوية إلكترونيًّا Icon ماتيوس يقود التعاون لفوز ثمين ضد الأخدود Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
العالم
حصاد اليوم
مخاوف من تدخل كيت ميدلتون

محادثات سلام بين الأمير هاري والعائلة المالكة وميغان قلقة

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
محادثات سلام بين الأمير هاري والعائلة المالكة وميغان قلقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير عالمية أن ميغان ماركل قلقة من أن أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام سوف تتدخل في محادثات السلام المرتقبة بين ويليام والأمير هاري الأسبوع المقبل.

محادثة صلح للأمير هاري

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، من المقرر أن يظهر دوق ساسكس الأمير هاري في حدث WellChild الخيري السنوي في لندن في 7 سبتمبر قبل أن يسافر إلى ألمانيا للمشاركة في النسخة السادسة من مسابقة Invictus Games.

قد يهمّك أيضاً
قتلى وجرحى في ميشيغان الأمريكية بسبب العاصفة

قتلى وجرحى في ميشيغان الأمريكية بسبب العاصفة

4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج الأقراص الممنوعة بالرياض

4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج الأقراص الممنوعة بالرياض

ويقال إن الأمير هاري من المقرر أن يشارك في محادثة مع والده الملك تشارلز للتصالح فيما بينهما، ومن غير المتوقع أن تنضم ماركل إليهما في القمة المزعومة.

لكن يقال إن زوجة هاري تشعر بالقلق من مشاركة الأميرة كيت في المحادثات، حسبما قال مصدر لمجلة “هيت”.

ميغان ماركل قلقة

وقال أحد المطلعين على الموقع إن هاري يكن الكثير من الاحترام لكيت، على الرغم من أن علاقته مع شقيقه الأمير ويليام “في طريق مسدود في الوقت الحالي”.

وذكر مصدر مطلع عن محادثة تجري بين هاري وكيت، لكنه قال: “لن تكون ميغان سعيدة إذا مضى قدمًا في هذا الأمر”.

وأضاف المصدر: “ميغان لا يسعها إلا أن تشعر أن كيت تتدخل في أعمالهم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر
الرياضة

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في...

الرياضة
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
آخر الاخبار

ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

آخر الاخبار
القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم
أخبار أمنية

القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا...

أخبار أمنية
جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية
السعودية اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف
تراجع طفيف لأسعار النفط
العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط

العالم
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر
أخبار أمنية

إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر

أخبار أمنية