محمد الربيعي هلاليًا حتى 2027

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الربيعي، لتدعيم صفوفه هذا الصيف.

محمد الربيعي ينضم للهلال

وأتم مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، إجراءات التوقيع مع محمد الربيعي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات، حتى نهاية منافسات موسم 2026\ 2027.

وبدأ محمد الربيعي مسيرته في الفئات العمرية بنادي الأخدود، ومنه إلى النادي الأهلي خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2023، تخللها فترة إعارة لمدة موسم رياضي واحد مع الباطن في موسم 2018\ 2019.

وخاض محمد الربيعي صاحب الـ26 عامًا، 7 مباريات ودية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكانت المواجهة الأولى أمام الإمارات في عام 2019، كما لعب في بطولة كأس العرب.

وجاء تعاقد الهلال مع الربيعي، بعد أنباء انتقال عبدالله المعيوف إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف، عقب التعاقد مع حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب، ياسين بونو الذي بات أساسيًا في تشكيلة الأزرق.

الهلال بدوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء واحد.