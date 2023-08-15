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وسط تفاعل واسع بين المتابعين

محمد المري يتألق بالأغنية السعودية الله البادي

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
محمد المري يتألق بالأغنية السعودية الله البادي
المواطن - فريق التحرير

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تألق الموزع والملحن القطري محمد المري بالأغنية الوطنية السعودية الله البادي، بأنامله الذهبية، وسط تفاعل واسع بين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أداء عالي

ووثق مقطع فيديو للمري وهو يعزف الأغنية الوطنية السعودية الله البادي، فيما عبر عدد كبير من المتابعين عن سعادتهم، والإشادة بأدائه.

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محمد المري

ومحمد المري هو ملحن وموزع موسيقي وناقد عام ومحب للشؤون الرياضية والسياسية، وموظف في وزارة الثقافة بدولة قطر.

 

 

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