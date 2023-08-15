محمد المري يتألق بالأغنية السعودية الله البادي

تألق الموزع والملحن القطري محمد المري بالأغنية الوطنية السعودية الله البادي، بأنامله الذهبية، وسط تفاعل واسع بين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أداء عالي

ووثق مقطع فيديو للمري وهو يعزف الأغنية الوطنية السعودية الله البادي، فيما عبر عدد كبير من المتابعين عن سعادتهم، والإشادة بأدائه.

محمد المري

ومحمد المري هو ملحن وموزع موسيقي وناقد عام ومحب للشؤون الرياضية والسياسية، وموظف في وزارة الثقافة بدولة قطر.