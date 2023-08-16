مخزونات النفط الأمريكية تتراجع إلى 6.195 مليون برميل

قال معهد البترول إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت 6.195 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري.

زيادة مخزونات البنزين

وأضاف معهد البترول أن مخزونات البنزين زادت 700 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون المقطرات 800 ألف برميل.

توقعات بهبوط المخزون

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بأكثر من مليوني برميل.

وبالأمس، تراجع صعود أسعار النفط وسط انخفاض حجم السيولة في فصل الصيف، تاركًا السلعة تحت رحمة الأسواق الأوسع والأشد تقلبًا؛ بسبب ضعف التداول صيفًا.