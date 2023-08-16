ضبط مقيمين روجا 17.780 قرصًا خاضعًا للتداول 8 ملايين طالب يودعون أقصر إجازة صيف مرت عليهم القضية الفلسطينية في قلوب السعوديين حكومة وشعباً منذ عهد المؤسس صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته بالأسواق الصينية متجاوزًا كل التوقعات باربي ليس الفيلم الوحيد الذي كسر حاجز المليار دولار مخزونات النفط الأمريكية تتراجع إلى 6.195 مليون برميل حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 200.55 ريال تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة ملان موجة حارة تضرب الرياض والمدينة المنورة والشرقية
قال معهد البترول إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت 6.195 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري.
وأضاف معهد البترول أن مخزونات البنزين زادت 700 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون المقطرات 800 ألف برميل.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بأكثر من مليوني برميل.
وبالأمس، تراجع صعود أسعار النفط وسط انخفاض حجم السيولة في فصل الصيف، تاركًا السلعة تحت رحمة الأسواق الأوسع والأشد تقلبًا؛ بسبب ضعف التداول صيفًا.