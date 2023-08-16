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مخزونات البنزين زادت 700 ألف برميل

مخزونات النفط الأمريكية تتراجع إلى 6.195 مليون برميل

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
مخزونات النفط الأمريكية تتراجع إلى 6.195 مليون برميل
المواطن - فريق التحرير

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قال معهد البترول إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت 6.195 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري.

زيادة مخزونات البنزين

وأضاف معهد البترول أن مخزونات البنزين زادت 700 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون المقطرات 800 ألف برميل.

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توقعات بهبوط المخزون

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بأكثر من مليوني برميل.

وبالأمس، تراجع صعود أسعار النفط وسط انخفاض حجم السيولة في فصل الصيف، تاركًا السلعة تحت رحمة الأسواق الأوسع والأشد تقلبًا؛ بسبب ضعف التداول صيفًا.

ضعف السيولة في الصيف

وقالت وكالة “بلومبرغ”: إنه رغم أن علامات نقص المعروض من السلعة في الأسواق المادية المباشرة ساهمت في الأسابيع الأخيرة في دفع أسعار العقود المستقبلية للخام في أطول سلسلة من الزيادة منذ عام، تقلبت أسعار خام غرب تكساس الوسيط، تماشيًا مع أداء الأسهم في وول ستريت بسبب مخاوف جديدة تتعلق باقتصاد الصين.

ويدور حجم السيولة في سوق الخام الأمريكي قرب أدنى مستوياته منذ بداية العام؛ بسبب سفر المستثمرين أثناء الصيف.

 

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