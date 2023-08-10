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يعيش في أي مكان تحت الماء

مخلوق غريب يشبه الفراولة بـ 20 ذراعًا

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
مخلوق غريب يشبه الفراولة بـ 20 ذراعًا
المواطن - فريق التحرير

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سحب العلماء على متن سفينة أبحاث بالقرب من القارة القطبية الجنوبية شباكهم من مياه المحيط الباردة، ومن بين ما تم اصطيادهم، وجدوا مخلوقًا غريبًا له 20 ذراعًا.

وكان العلماء يبحثون عن مجموعة من الحيوانات البحرية “النادرة” المعروفة باسم Promachocrinus، أو نجوم ريش القطب الجنوبي.

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نجوم ريش القطب الجنوبي

نجوم ريش القطب الجنوبي هي حيوانات “كبيرة” يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدمًا إلى 6500 قدم تحت الماء “ويختلف شكلها” عند السباحة.

جمع الباحثون خلال استطلاعاتهم 8 نجوم ريشة ذات شكل جسم مميز واكتشفوا نوعًا جديدًا، باسم Promachocrinus fragarius، أو نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي.

وقالت الدراسة إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي لها 20 ذراعًا متفرعة من جسمها المركزي “الشبيه بالفراولة”.

يمكن أن يتراوح لونه من “أرجواني” إلى “ضارب إلى الحمرة الداكنة”. لم يقدم الباحثون قياسات للحجم الكلي للحيوان.

تظهر الصور أن الأنواع الجديدة لها نوعان من الملحقات. تبدو أذرعها السفلية الأقصر مخططة ووعرة تقريبًا، بينما تبدو أذرعها العلوية الأطول مصقولة بالريش وناعمة.

تُظهر صورة عن قرب الجزء السفلي من جسم نجم ريش الفراولة في القطب الجنوبي. لها شكل مثلث، أعرض في الأعلى ومستدق نحو طرف سفلي مستدير، فيما أطلق الباحثون على هذا النوع الجديد “فراولة” بسبب “تشابه شكل (الجسم) مع الفراولة.

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