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مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن الحملة الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات “بالمرصاد”.

تفاصيل الضبطيات

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر موقع إكس- تويتر سابقًا-: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الشرقية؛ لترويجه 9.3 كيلوجرامات من مادة الميثإمفيتامين المخدر- الشبو-، فضلًا عن القبض على مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهما 35.1 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

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حشيش وشبو

ولفتت مكافحة المخدرات إلى أنه تم القبض أيضًا على 3 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وكذلك القبض على 3 مواطنين بمنطقة جدة؛ لترويجهم مادة الميثإمفيتامين المخدر – الشبو-.

وأضافت: أنه تم القبض على مواطن من محافظة حبونا في منطقة نجران؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، مشيرة إلى القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

 

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