مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل ضبط مروجي المخدرات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية لترويجهم لمادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بأبو عريش بجازان.

وضبطت شرطة مكة المكرمة 13 مقيمًا من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية السورية حيث قاموا بسرقة 19 مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها، وتم استرداد 9 منها كانت معدة ومجهزة للتشليح.

وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية اليمنية بالقصيم لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، كما ضبط بحوزتهم هواتف متنقلة.

وتم ضبط مواطن بالمدينة المنورة لترويج مادتي الشبو والحشيش المخدر، كما تم القبض على مواطن روج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في الجوف.

ترويج الحشيش والشبو

وفي مكة المكرمة، تم ضبط 5 مواطنين اتخذوا شقة سكنية وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الشبو.

وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن بالرس القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية حيث زور الوثائق ورخص القيادة، كما تم ضبط مخالف لنظام الإقامة متغيب عن العمل بإقامة مزورة.

وفي جيزان، تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويج مادة الشبو وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم ضبط مواطن قام باتخاذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالشماسية.