مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن بين قمتي الـ20 في بالي ونيودلهي.. العالم يقلص والسعودية تنفق رومارينيو يقلص الفارق لـ الاتحاد ضد الهلال أكثر من 25 ألف زائر يستمتعون بفعاليات بيت حائل في نسخته الثانية لحظة سقوط قتيل في هجوم مسلح بتل أبيب النفط يسجل سادس زيادة أسبوعية بعد القرارات السعودية الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي الشنيف يودع ملعب sbc بردية كثيفة تضرب خميس مشيط لحظة اجتياح عاصفة ثلج قوية لشوارع ألمانيا
أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.
وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية لترويجهم لمادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بأبو عريش بجازان.
وضبطت شرطة مكة المكرمة 13 مقيمًا من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية السورية حيث قاموا بسرقة 19 مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها، وتم استرداد 9 منها كانت معدة ومجهزة للتشليح.
وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية اليمنية بالقصيم لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، كما ضبط بحوزتهم هواتف متنقلة.
وتم ضبط مواطن بالمدينة المنورة لترويج مادتي الشبو والحشيش المخدر، كما تم القبض على مواطن روج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في الجوف.
وفي مكة المكرمة، تم ضبط 5 مواطنين اتخذوا شقة سكنية وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الشبو.
وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن بالرس القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية حيث زور الوثائق ورخص القيادة، كما تم ضبط مخالف لنظام الإقامة متغيب عن العمل بإقامة مزورة.
وفي جيزان، تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويج مادة الشبو وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم ضبط مواطن قام باتخاذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالشماسية.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/xF6dSmIApS
— الأمن العام (@security_gov) August 5, 2023