Icon

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة في الزكاة والضريبة والجمارك Icon “المواطن” توثق وصول روبرتو مانشيني إلى الرياض Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف Icon وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط Icon الخليج يتعاقد مع خالد ناري رسميًا Icon فوضى بالمطارات وتأجيل الرحلات بسبب عطل أنظمة المراقبة في بريطانيا Icon نجلاء المنقوش تدفع ثمن لقائها السري بوزير الخارجية الإسرائيلي Icon مساعد الرشيدي أضاء طريق الودعاني لجائزة الشعر النبطي Icon إيغالو عينه على الهدف الخامس ضد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حصل على المركز الأول

مساعد الرشيدي أضاء طريق الودعاني لجائزة الشعر النبطي

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
مساعد الرشيدي أضاء طريق الودعاني لجائزة الشعر النبطي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حين مالت نفسه بذائقته وأحاسيسه وجوارحه إلى الشعر، كانت هي البداية ذاتها التي اكتشف فيها موهبته الشعرية، إذ حرك التذوق الأدبي ما في سرائره من تعابير دفاقة انتظرت اللحظة المواتية.. هذه الصدفة التي عاشها الشاعر عمر الودعاني، الفائز بالمركز الأول في مسابقة الإبداع الأدبي في مسار الشعر النبطي، التي نظمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة مؤخرًا.

الرشيدي أضاء الطريق

كان ولوج الودعاني في عالم الأدب محرضًا ليجرب كتابة ما في سره، ويسطره في قالب منظوم وموزون ومقفى، وانتهت به هذه المحاولات المستمرة بحسب ما قال؛ إلى أن يكون شاعرًا، كما كان يحلم عندما يقرأ للشاعر الراحل مساعد الرشيدي -رحمه الله- حيث يعتبره؛ ممن أضاءوا دروب الشعر الحديث.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 60 كيلو قات في جازان

إحباط تهريب 60 كيلو قات في جازان

ألسنة اللهب تلتهم قاذفة روسية إستراتيجية

ألسنة اللهب تلتهم قاذفة روسية إستراتيجية

ويعتقد الشاعر الشاب أن الموهبة لا تميز الشخص عن أقرانه إن لم يُجِد استعمالها، مؤكدًا أن الشعر من أعظم الأجناس الأدبية لارتباطه بالأصالة والبلاغة والرصانة، فيما وصف مسابقة “الإبداع الأدبي”، الذي حصل فيها على المركز الأول في مسار الشعر النبطي؛ بطوق النجاة، في ظل خفوت الاهتمام بالنتاج الشعري خلال السنوات الماضية، وقال: “إنها جاءت لتغير الواقع الثقافي، وتعتني بالموهوب وتأخذ بيده إلى الإبداع”.

المعسكر التدريبي

وصنّف مرحلة “المعسكر التدريبي” في المسابقة؛ كأحد أهم التجارب التي خاضها، كونه استشعر تطور مداركه الثقافية بعد مجالسة الأدباء والمثقفين، معتبرًا أن التعرف عليهم يمثل مكتسبًا كبيرًا بالنسبة له، إلى جانب تكوين صداقات أدبية مع المتسابقين في مختلف المسارات، علاوة على الاستفادة من الجانب الإعلامي الذي يتطلع إليه كل شاعر.

يذكر أن مسابقة “الإبداع الأدبي” تأتي ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تفعيل برنامج تنمية القدرات والمواهب، وإثراء الحراك الأدبي وإبراز مواهبه، والحفاظ على الإرث الثقافي، وتعزيز قيمة الأدب في المجتمع من خلال اكتشاف المتميزين في الكتابة الإبداعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم