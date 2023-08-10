مستثمر أجنبي يفضل صحراء السعودية لإنشاء أكبر صالة استزراع أسماك

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فضّل مستثمر أجنبي صحراء السعودية عن بقية دول العالم لإنشاء أكبر صالة استزراع أسماك في العالم، وفقًا لتقرير قناة العربية.
وقال هاني الصفيان مراسل قناة العربية: وسط هذه الصحراء درجة حرارة 47 درجة مئوية، أكبر مشروع استزراع سمكي في العالم، وسط السعودية وتحديدًا في منطقة القصيم.
وأردف الصفيان: هذا المشروع استثمره أو قام بإنشائه مستثمر أجنبي على مساحة 150 ألف متر مربع، قام باستزراع 5 مليون سمكة.
وخلال التقرير، أجرى حوار مع المشرف العام على المشروع، عمرو الحمد، والذي سأله عن سبب اختيار السعودية للمشروع؛ ليرد: “نحن شركة استثمار أجنبي في السعودية منذ 18 عامًا، وفي مجال الاستزراع السمكي منذ سنتين”.
وأكمل عمرو الحمد: تتضمن المرحلة الأولى 5 مليون سمكة، ونسعى لأن نصل إلى 10 مليون سمكة، خلال المرحلة الثانية، بطاقة إنتاجية ألفين طن من اللحوم والأسماك، أما بالنسبة لاختيار المملكة فيرجع لعدة عوامل، من أهمها موقعها الجغرافي المميز بين 3 قارات.
مستثمر أجنبي فضل صحراء #السعودية عن بقية دول العالم لإنشاء أكبر صالة استزراع أسماك في العالم
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عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/mGtce8jhPq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 9, 2023