Icon

أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين Icon مواطنون بعد تمديد الدعم الإضافي: وطن العطاء وقيادة كريمة Icon مسك توقع مذكرة تفاهم لإطلاق نسخة جديدة من برنامج سامسونج للابتكار Icon الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال Icon إحباط تهريب 49.2 طن قات و437.7 كجم من الحشيش بـ 4 مناطق Icon تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي Icon نمو سجلات الصناعات التحويلية في جيزان 24% خلال 2023 Icon عبدالرحمن النمر في ذمة الله Icon درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا Icon آلية التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من أجل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

مسك توقع مذكرة تفاهم لإطلاق نسخة جديدة من برنامج سامسونج للابتكار

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
مسك توقع مذكرة تفاهم لإطلاق نسخة جديدة من برنامج سامسونج للابتكار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” مذكرة تفاهم مع شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة؛ تهدف إلى إطلاق النسخة الخامسة من “برنامج سامسونج للابتكار” الهادف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي

وتأتي النسخة الخامسة من البرنامج التعليمي العالمي بمشاركة 85 متدربًا ومتدربة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث تسعى مؤسسة مسك، مُمثلةً بمسار مسك المهارات، وشركة سامسونج إلى تمكين وتطوير الطاقات الشبابية، وتزويد الكفاءات السعودية بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تطورهم في مسيرتهم المهنية، ورفع مستوى المستفيدين ودعم توظيف التقنية ونموها في المستقبل.

قد يهمّك أيضاً
المركزي الكويتي والقطري والبحريني والإماراتي يرفعون الفائدة 25 نقطة أساس

المركزي الكويتي والقطري والبحريني والإماراتي يرفعون الفائدة 25 نقطة أساس

لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين

لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين

ويتضمن البرنامج رحلة تمتد إلى 12 أسبوعًا، و320 ساعة تدريبية، ومشروع تخرج في نهاية البرنامج؛ بما يعكس رؤية مسك الهادفة إلى تمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل القائم على التكنولوجيا.

التحول للتقنية

بدورها أكدت المديرة العامة لمسك المهارات أسماء الجاسر، أهمية دعم التحول القائم على التقنية في السعودية، وقالت: “نتطلع في مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” إلى مخرجات التعاون مع شركة سامسونج، خاصةً وأن البرنامج سيدعم التحول القائم على التقنية في مختلف القطاعات وتطبيقها في المملكة، بما ينعكس على تطوير الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي”.
يذكر بأن مسار مسك المهارات، يسعى إلى تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة مسك، والمتمثل في استحداث 10 آلاف وظيفة من قبل الشركات الناشئة المدعومة أو التي أُطلقت من خلال برامج المؤسسة.

ويُمكن الوصول إلى البرامج التمكينية لمسك المهارات والمسارات الأخرى، من خلال موقع منصة “مكان مسك”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم