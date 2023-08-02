مسك توقع مذكرة تفاهم لإطلاق نسخة جديدة من برنامج سامسونج للابتكار

وقعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” مذكرة تفاهم مع شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة؛ تهدف إلى إطلاق النسخة الخامسة من “برنامج سامسونج للابتكار” الهادف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي

وتأتي النسخة الخامسة من البرنامج التعليمي العالمي بمشاركة 85 متدربًا ومتدربة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث تسعى مؤسسة مسك، مُمثلةً بمسار مسك المهارات، وشركة سامسونج إلى تمكين وتطوير الطاقات الشبابية، وتزويد الكفاءات السعودية بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تطورهم في مسيرتهم المهنية، ورفع مستوى المستفيدين ودعم توظيف التقنية ونموها في المستقبل.

ويتضمن البرنامج رحلة تمتد إلى 12 أسبوعًا، و320 ساعة تدريبية، ومشروع تخرج في نهاية البرنامج؛ بما يعكس رؤية مسك الهادفة إلى تمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل القائم على التكنولوجيا.

التحول للتقنية

بدورها أكدت المديرة العامة لمسك المهارات أسماء الجاسر، أهمية دعم التحول القائم على التقنية في السعودية، وقالت: “نتطلع في مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” إلى مخرجات التعاون مع شركة سامسونج، خاصةً وأن البرنامج سيدعم التحول القائم على التقنية في مختلف القطاعات وتطبيقها في المملكة، بما ينعكس على تطوير الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي”.

يذكر بأن مسار مسك المهارات، يسعى إلى تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة مسك، والمتمثل في استحداث 10 آلاف وظيفة من قبل الشركات الناشئة المدعومة أو التي أُطلقت من خلال برامج المؤسسة.

ويُمكن الوصول إلى البرامج التمكينية لمسك المهارات والمسارات الأخرى، من خلال موقع منصة “مكان مسك”.