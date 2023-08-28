مسلح يتحصن في جامعة نورث كارولينا والشرطة تحاصر

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انتشرت الشرطة الأمريكية حول جامعة نورث كارولينا بعد تحصن مسلح خطير فيها.
وأمس الأحد، أوقفت الشرطة الأمريكية، طفلًا مسلحًا 12 عامًا، بعدما حاول سرقة سيارة في وضح النهار.
وذكرت شرطة واشنطن في بيانٍ أن الحادث وقع عند تقاطع شارع مارتن لوثر كينغ جونيور وشارع يو جنوب شرقي العاصمة.
وأفادت امرأة بأنها شاهدت شخصًا يقترب منها ويطلب مفاتيحها، وكان يحمل شيئًا في حزام خصره يشبه السلاح الناري
ولفتت الشرطة إلى أن المشتبه به فرّ سيرًا على الأقدام، بعد أن رفضت صاحبة السيارة تسليمه المفاتيح.