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بعد الفوز على الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر رغم الطرد

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر رغم الطرد
المواطن - محمد سمعه

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أثنى مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر على فوز الفريق بلقب كأس الملك سلمان للأندية اليوم على حساب الهلال رغم النقص العددي لأصفر الرياض.

تعليق رئيس النصر

وقال آل معمر عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أداء بطولي لا يُنسى سطره نجومنا في ليلة تاريخية استطاعوا فيها قلب النتيجة رغم النقص العددي، ألف شكر لجماهيرنا ونجومنا وجميع الأجهزة، كما أشكر الزملاء في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل من دعمنا وساندنا”.

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وتسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللقب من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ليحتفل به مع زملائه على منصة التتويج.

واحتفل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر باللقب مع اللاعبين على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية - الهلال والنصر

أول لقب لـ رونالدو 

وكان رونالدو حقق أول ألقابه مع العالمي وذلك بعد الفوز اليوم على نادي الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وانضم النجم البرتغالي، لنادي النصر في يناير 2023 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

وبعد الفوز على الهلال فإن أزرق الرياض، أصبح بوابة النجم البرتغالي لتحقيق أولى ألقابه مع أصفر الرياض والفوز بـ 6 ملايين دولار أمريكي مكافأة التتويج بلقب البطولة العربية.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

وحافظ أصفر الرياض على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.

تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية - الهلال والنصر

 

 

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