مشادات في مباراة الشباب والوحدة

دخل لاعبو الشباب والوحدة في مشادة قوية عند حلول الدقيقة الـ60 من عمر مباراة الفريقين وذلك في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

مباراة الشباب والوحدة

وكان أحد لاعبي الوحدة دخل في شجار مع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا قائد نادي الشباب في اللقاء، مما أدى لمشادة بين لاعبي الفريقين، استدعت دخول حكم اللقاء لتهدئة الأوضاع.

وكان الشوط الأول في مباراة الشباب والوحدة انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث جاء تشكيل الليث لـ مباراة الشباب والوحدة مكونًا من: ” كيم سيونج جي، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حسين مسعود، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، فواز اليامي، عبدالله الجوعي”.

أما تشكيل نادي الوحدة فجاء مكونًا من: ” محمد الشامسي، لوكس لوبيز، علاء زهير، أحمد نور الله، طحنون الزعابي، جواو سانتوس، كريستيان جوانكا، روبين آمارال، عبدالله الكربي، عبدالله الشمس، آلان لوريرو”.

وقبل مباراة الشباب والوحدة، حسم النصر التأهل لدور نصف النهائي وذلك بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية لهدف.

النصر يتأهل

وفي الشوط الأول، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19، بتسديدة صاروخية بعد تلقيه تمريرة مميزة من تاليسكا، لتشتعل المباراة ويواصل العالمي السيطرة على اللعب.

ونجح سلطان الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.

وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها ليعبر أصفر الرياض إلى دور نصف النهائي، لمواجهة الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل في دور الـ4.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.